Cara Bugatti, perché non ci pensi? Il SUV Centurion è davvero spaziale (video)

Mettiamolo subito in chiaro, quello che vedete non è e non sarà un modello costruito da Bugatti. Tuttavia, siamo di fronte a un SUV davvero eccezionale, dal look a diro poco adrenalinico, che potrebbe mettere in seria discussione sua maestà la Ferrari Purosangue... Ma, senza scomodare la regina delle supersportive a ruote alte (che per di più è un modello costruito in serie), guardiamolo insieme nel video qui sotto, poiché si tratta di un’idea molto ben riuscita anche se con ogni probabilità, rimarrà un sogno nel cassetto.

UN PROGETTO CON I FIOCCHI Avete visto? In effetti, un SUV potente e ultra lussuoso potrebbe sembrare l'aggiunta perfetta alla famiglia francese per un prossimo futuro, ma è praticamente certo che Bugatti non ha intenzione di costruirne uno poiché, secondo loro, penalizzerebbe l'esclusività del marchio. Tuttavia, siamo convinti che se mai a Molsheim dovessero cambiare idea, ispirarsi allo straordinario SUV Centurion Concept realizzato da Sergiy Dvorntskyy potrebbe essere un ottimo punto di partenza. In effetti, creare uno sport utility griffato con un marchio così famoso per la costruzione di hypercar e leader del settore non è un'impresa facile ma, in qualche modo, Dvorntskyy è riuscito a farlo funzionare.

Bugatti Centurion: il concept di SUV realizzato dal designer indipendente Sergiy DvorntskyyISPIRATO ALLA CHIRON Ebbene, la Centurion trae molta ispirazione dal design della Chiron, ma ha il suo stile unico ed è perfettamente a cavallo tra prestazioni aggressive e lusso di altissimo livello. La porzione anteriore è la zona che trae la maggiore ispirazione dalla Chiron. I fari a LED, quasi identici a quelli dell'hypercar con motore W16, saltano all'occhio ancora prima di notare l'iconica calandra a ferro di cavallo, simile per dimensioni al muso della speciale Mistral. La Bugatti Centurion ha anche grandi prese d'aria esterne con elementi in fibra di carbonio e una finitura argentata che corre su tutta la larghezza del paraurti.

VEDI ANCHE

Bugatti Centurion: motore W12 con unità elettriche by Rimac e potenza di 2.150 CVQUATTRO CILINDRI IN MENO, MA C’È L’ELETTRICITÀ Ma attenzione, perché Dvorntskyy ha immaginato che la sua creazione fosse alimentata da un motore W12 quad-turbo abbinato a motori elettrici Rimac. Pertanto, il cofano è molto più lungo di qualsiasi modello Bugatti attuale e più simile a quelli degli anni '30. Il propulsore sarebbe buono per una stratosferica, e ovviamente teorica, potenza di 2.150 CV per 2.350 Nm di coppia. Valori da lasciare a bocca aperta chiunque. Tornando al design, la forma semplice e le curve fluide delle fiancate sono particolarmente belle; ovviamente, le grandi ruote ma anche le pinze dei freni in tinta carrozzeria diventano elemento di stile. Infine, il talentuoso designer ha fatto in modo di allungare il tetto il più indietro possibile per aumentare il volume dell’abitacolo e massimizzare lo spazio interno. A completare le linee del SUV c'è una fascia rivestita in fibra di carbonio e una complessa serie di luci a LED simili a quelle della Divo.

Bugatti Centurion: l'inconfondibile frontale Bugatti, qui ispirato alla ChironNIENTE DA FARE, IL SUV NON SARÀ COSTRUITO Detto questo, lo sottolineiamo: lo scorso anno il direttore del design di Bugatti, Achim Anscheidt, aveva escluso la possibilità che il costruttore francese pensasse a un SUV e lo ha giustificato in maniera molto semplice e diretta. Bugatti non si è mai concentrata sulla produzione in grandi volumi e, se dovessero prendere in considerazione un modello a ruote alte, sarebbe necessario rendere quelli esistenti ancora più esclusivi di quanto non lo siano già.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/11/2023