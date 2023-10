Fan Bugatti? Ecco gli occhiali ultra esclusivi

Avete presente Bugatti? Si, proprio quella della Veyron e della Chiron. Insomma, le hypercar da almeno un milione di euro. Ecco, sappiate che è stata realizzata una linea di occhiali a loro dedicata. La casa francese dice che questo nuovo prodotto mescola ''prestazioni elevate, lusso squisito e design innovativo''. È davvero molto da chiedere a un paio di occhiali da sole, ma sono comunque marchiati Bugatti. E quando si tratta di Bugatti, il massimo è il minimo che ci si può aspettare.

LUSSO Presentata in anteprima al prestigioso salone Silmo di Parigi, la collezione comprende 16 modelli (come i cilindri del motore della Chiron, coincidenze?). In particolare, un paio di occhiali è decorato con la firma della griglia del radiatore Bugatti sul ponte. Un ''tocco'' di stile sinceramente un po' troppo abbondante che lascia anche un senso di kitsch. Ma i gusti son gusti e state pur certi che questo specifico prodotto non è a buon mercato come potrebbe essere per un paio di Ray-Ban. Bugatti non ha fornito i prezzi, ma qualsiasi cosa realizzata con oro 18 carati, fibra di carbonio e madreperla, è destinata ad avere un prezzo esorbitante. La fascia è quindi difficilmente ipotizzabile ma la base di partenza attorno almeno ai mille euro è una delle previsioni più ottimistiche.

SU MISURA I dettagli a tema Bugatti includono l'emblema rosso ''macron'', la distintiva firma di Ettore Bugatti e il suddetto motivo della griglia realizzato con un laser. ''Questa nuova collezione è semplicemente incomparabile, cattura l'ampia e ricca essenza delle automobili Bugatti. Ciascun design di ciascun pezzo è una testimonianza dell'impegno del marchio nel superare i limiti'', ha dichiarato Wiebke Stahl, Direttore Generale di Bugatti International. Bugatti non è nuova a questo tipo di attività commerciali. L'anno scorso, il marchio di lusso ha collaborato con Unleash Your Nature per presentare una linea di abbigliamento e scarpe per i fan dell'azienda automobilistica. Niente in confronto al tavolo da biliardo Bugatti, che ha un prezzo di 300.000 dollari perché realizzato in fibra di carbonio e alluminio lavorati. Ha persino un sensore giroscopico opzionale che può livellare il tavolo quando installato su uno yacht. Assurdo, vero?

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/10/2023