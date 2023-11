Bugatti: le "hyper" scarpe da calcio con Adidas

Bugatti e Adidas hanno collaborato per realizzare un paio di scarpe da calcio in soli 99 paia. Si comprano con criptovalute

Bugatti è la massima espressione di lusso ed esclusività. Esiste qualcosa di più lussuoso e costoso di una Bugatti? Difficile. Ed è quindi scontato che qualunque prodotto che si assuma la responsabilità, il privilegio, di marchiarsi Bugatti (di recente sono stati presentati gli occhiali) debba essere estremamente... esclusivo. L'ultima collaborazione è tra il marchio di automobili ultra sportive e Adidas. Quella che non ti aspetteresti, insomma. Il risultato di questo progetto è una serie limitata di scarpini da calcio denominata Adidas X Crazyfast Bugatti. Composta solamente da 99 paia, sarà presto messa all'asta questo mese. A presentare queste creazioni uniche saranno due celebrità calcistiche: il talentuoso giocatore del Milan, Rafael Leao, e il fenomenale attaccante dell'Al-Ittihad nonché vincitore del pallone d'oro 2022, Karim Benzema.

Le scarpe saranno indossate anche da Rafa Leao

FIBRA DI CARBONIO...OVVIAMENTE Il punto di partenza di questa sinergia è stata la scarpa X Crazyfast, già nel catalogo Adidas. Grazie alla tecnologia innovativa della suola Speedframe e all'innovativa Aerocage, consente ai calciatori di essere veloci ed esplosivi, proprio come le hypercar che escono dalla fabbrica di Molsheim. L'expertise di Adidas in ingegneria si sposa con la filosofia di Bugatti, portando in primo piano tocchi di design distintivi. Ad esempio le scarpe presentano il caratteristico binomio di colori nero e blu del marchio, associato all'ultima versione della Chiron: la Pur Sport. La fibra di carbonio, simbolo distintivo del marchio, è stata sapientemente integrata nell'intarsio, mentre la suola sfoggia una straordinaria tonalità di blu, che sembra brillare alla luce. L'azienda ha infine aggiunto le frasi ''Create the Incomparable'' in omaggio al valore principale dell'azienda e ''Impossible is nothing'' in onore al famosissimo logo Adidas.

Le 99 paia saranno acquistabili con criptovalute

ACQUISTABILI ALL'ASTA Le iniziali EB, per Ettore Bugatti, compaiono sul retro e sui lati delle scarpe, accanto alle tre iconiche strisce di Adidas. La vendita all'asta delle 99 paia di scarpe avverrà sulla piattaforma Collect Web 3 di Adidas dall'8 all'11 novembre. I compratori riceveranno una scatola digitale delle scarpe, che potrà essere scambiata o con una copia fisica delle scarpe o con una copia di NFT (va beh...). L'acquisto avverrà esclusivamente tramite criptovaluta, con un'offerta minima di 0.2 Ether (circa 360 dollari al tasso attuale). Con un design attraente e una storia di eccellenza ingegneristica, ci si aspetta che queste scarpe, simili alle preziose supercar Bugatti, raggiungano valori esorbitanti nel mercato. E non stentiamo a crederci, visto quanto queste iniziative attirino l'interesse dei consumatori in tutto il mondo.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/11/2023