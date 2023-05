Aspark Owl conquista due record e pesta i piedi alla Rimac Nevera

Non ci siamo ancora ripresi dalla sbornia di record conquistati dalla Rimac Nevera che un'altra hypercar elettrica - questa volta giapponese - pesta i piedi al bolide croato, strappandole due dei 23 primati. Oggi le luci della ribalta fanno brillare le forme sinuose della Aspark Owl, che all'evento Straightliners all'Elvington Airfield nello Yorkshire ha conquistato il Guinness World Record per la velocità media sul quarto e sull'ottavo di miglio: con la benedizione della UK Timing Association, che ha confermato i risultati.

Aspark Owl, prezzo di 2,9 milioni di euro

I RECORD IN CIFRE Il cronometro ha certificato per la Aspark Owl una velocità media di 309,02 km/h sull'ottavo di miglio e 318,85 km/h sul quarto di miglio. In pratica, in poco più di 400 m, il Gufo giapponese ha superato talmente in fretta i 320 km/h da compensare la partenza da fermo e tutta la prima fase di accelerazione. Del resto, con quattro motori elettrici, una potenza complessiva di 1.980 CV e 1.920 Nm di coppia, la Owl ha anche completato lo 0-100 km/h in appena 1,91 secondi e può raggiungere i 413 km/h.

Aspark Owl, il powertrain

VEDI ANCHE

UN ALTRO PRIMATO “È un grande onore per Aspark essere il primo ad annunciare questo traguardo, raggiunto in un tempo record. Quando abbiamo annunciato per la prima volta questo progetto (al salone dell'auto di Francoforte 2017, n.d.r.), nessuno credeva che si sarebbe potuto realizzare. È vero che non abbiamo una lunga storia, ma ora stiamo completando quella che è la prima hypercar elettrica giapponese” ricorda con orgoglio il CEO di Aspark Mansanori Yoshida.

Aspark Owl, 2.012 cv di potenza elettrica

AUTONOMIA E PREZZO Potenza a parte, la Owl è mossa da una batteria da 64 kWh: pochi rispetto alle rivali dirette e anche alle normali auto elettriche a lunga autonomia. La scelta è stata fatta in favore del contenimento del peso, che nel caso della Aspark si ferma a 1.900 kg grazie anche all'esteso uso della fibra di carbonio. L'autonomia dichiarata, comunque, è pari a 400 km. Della Owl saranno prodotti solo 50 esemplari con consegne che dovrebbero iniziare nell'autunno 2023. Il prezzo, 2,88 milioni di euro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/05/2023