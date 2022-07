Due italiani e il record di cambio gomme acrobatico: il video di cui tutti parlano

Non sarà un cambio gomme da Formula 1, ma guardate un po' in quali condizioni gli italiani Manuel Zoldan (al volante) e Gianluca Folco del Team Folco hanno cambiato una gomma: in movimento, con l'auto su due ruote. Qui sotto il video dal canale Youtube del Guinness World Records.

ORGANIZZATISSIMO Con un tempo di 1'17''64 i due stuntman hanno battuto il precedente record di 1'30'', utilizzando una BMW E46 appositamente attrezzata. Lo ruotino di scorta appeso alla portiera destra, una vaschetta fissata al passaruota per riporre i bulloni, un gancio sul muso per appendere la ruota rimossa e un trapano a batterie in luogo delle pistole pneumatiche per svitare e riavvitare i dadi di fissaggio. Rischiosissimo, per Gianluca, un eventuale capottamento, con l'auto che potrebbe schiacciarlo. Ma non senza qualche brivido per il pubblico, l'Italia conquista il primato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/07/2022