Quella novità 2026 su Audi Q5: sei tu che l'hai chiesta, vero?

Ah, finalmente: Audi sembra aver pronunciato le fatidiche parole che tutti i nostalgici del volante attendavano: “basta touch a tutti i costi”.
Spendiamo giusto due righe per celebrare il fatto che, dal 2026, su Audi Q5 (ma anche su A5, A6, A6 e-tron e Q6 e-tron), insieme a un intero pacchetto di aggiornamenti ADAS, software telaio ed infotainment, interfacce grafiche, etc., l’azienda ha soprattutto deciso di ridare vita a quelle adorate rotelline sul volante che, qualche anno fa, si pensava fossero destinate a diventare reliquie analogiche del passato.
Ora Audi Q5 ha tutte le rotelle a posto
Come Volkswagen, anche a Ingolstadt hanno accettato che i loro clienti non abbiano mai apprezzato del tutto i comandi capacitivi sul volante. Più moderni, certo, ma un po' meno pratici. E senso pratico, spesso è sinonimo di sicurezza.
E così, dopo aver flirtato con tutto ciò che era touch touch touch, è arrivato il momento di guardarsi allo specchietto e riscoprire il piacere delle cose semplici e tangibili (letteralmente).
Audi e i tasti capacitivi: abbiamo esagerato?
Perché in fondo, quando stai guidando, schiacciare un pulsante col tuo pollicione (o almeno, ruotarlo) ha un sapore diverso. È un gesto che entra meglio in risonanza con quella tensione fisica, nervosa e spirituale che si prova al volante di un SUV sportivo o una berlina.
Ci sentiamo non appena i Quattro Anelli torneranno ai tasti fisici anche per il climatizzatore.
Display 100% touch: belli ma non benissimo
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Q5 TFSI 150kW S tronic Business
|204 / 150
|63.250 €
|Q5 TFSI 150kW quattro S tronic Business
|204 / 150
|65.850 €
|Q5 TFSI 150kW S tronic Business Advanced
|204 / 150
|66.050 €
|Q5 TDI 150kW quattro S tronic Business
|204 / 150
|67.350 €
|Q5 TFSI 150kW quattro S tronic Business Advanced
|204 / 150
|68.650 €
|Q5 TFSI 150kW S tronic S line edition
|204 / 150
|68.850 €
|Q5 TDI 150kW quattro S tronic Business Advamced
|204 / 150
|70.150 €
|Q5 TFSI 150kW quattro S tronic S line edition
|204 / 150
|71.450 €
|Q5 TDI 150kW quattro S tronic S line edition
|204 / 150
|72.950 €
|Q5 SQ5
|367 / 270
|90.250 €
|Q5 TDI 150kW quattro S tronic Launch Edition S line
|204 / 150
|90.900 €
|Q5 TDI 150kW quattro S tronic Launch edition one
|204 / 150
|93.000 €
|Q5 SQ5 sport attitude
|367 / 270
|100.400 €
|Q5 SQ5 Launch edition
|367 / 270
|110.250 €
