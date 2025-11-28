Quella novità 2026 su Audi Q5: sei tu che l'hai chiesta, vero?

Ah, finalmente: Audi sembra aver pronunciato le fatidiche parole che tutti i nostalgici del volante attendavano: “basta touch a tutti i costi”.

Spendiamo giusto due righe per celebrare il fatto che, dal 2026, su Audi Q5 (ma anche su A5, A6, A6 e-tron e Q6 e-tron), insieme a un intero pacchetto di aggiornamenti ADAS, software telaio ed infotainment, interfacce grafiche, etc., l’azienda ha soprattutto deciso di ridare vita a quelle adorate rotelline sul volante che, qualche anno fa, si pensava fossero destinate a diventare reliquie analogiche del passato.

Ora Audi Q5 ha tutte le rotelle a posto

Come Volkswagen, anche a Ingolstadt hanno accettato che i loro clienti non abbiano mai apprezzato del tutto i comandi capacitivi sul volante. Più moderni, certo, ma un po' meno pratici. E senso pratico, spesso è sinonimo di sicurezza.

E così, dopo aver flirtato con tutto ciò che era touch touch touch, è arrivato il momento di guardarsi allo specchietto e riscoprire il piacere delle cose semplici e tangibili (letteralmente).

Audi e i tasti capacitivi: abbiamo esagerato?

Perché in fondo, quando stai guidando, schiacciare un pulsante col tuo pollicione (o almeno, ruotarlo) ha un sapore diverso. È un gesto che entra meglio in risonanza con quella tensione fisica, nervosa e spirituale che si prova al volante di un SUV sportivo o una berlina.

Ci sentiamo non appena i Quattro Anelli torneranno ai tasti fisici anche per il climatizzatore.

Display 100% touch: belli ma non benissimo

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/11/2025