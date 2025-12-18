Questa storia che torna Audi A4. E come? E quando?

Rumour di un possibile rientro in campo in chiave A4 e-tron. Che aspetto avrà? E quando uscirà? Ecco quello che sappiamo

Le hai detto ''addio'', ma sei stato precipitoso. Ad Audi A4, ora preparati a servirle il ''bentornata''. Che non si sa mai.

Ebbene sì, dopo aver salutato il mercato e aver “traslocato” nel nuovo corso A5, la storica berlina dei Quattro Anelli sarebbe pronta a tornare in scena. E a farlo in modo coerente con i tempi: elettrica, tecnologica e profondamente diversa da prima.

Ecco tutto quello che, a oggi, possiamo mettere insieme del puzzle.

Audi A4 tornerà? Sì, ma... diversa

Scomparsa, anzi no

Ricordiamo tutti come nel 2023 Audi avesse deciso di riservare i numeri pari alle elettriche, assorbendo di fatto A4 nella nuova A5 termica/ibrida.

Mossa che ha fatto discutere, tanto che nel 2025 Audi è tornata sui suoi passi: niente più numerazione “forzata”, ma nomi che indicano il posizionamento in gamma, con suffissi dedicati alle motorizzazioni.

Audi con i numeri fa... un po' di confusione

Quindi: se Audi A4 tornerà (sempre berlina e Avant?), si chiamerà Audi A4 e-tron. Perché sarà un'auto 100% elettrica.

Dopo le voci degli anni scorsi, a confermare il ritorno è il CEO Audi Gernot Döllner in prima persona, che a ottobre 2025 parlò di una nuova A4 elettrica inserita in quello che definì “il più grande cambiamento nella storia del marchio”.

Design: cosa aspettarsi dallo stile

Il riferimento più concreto è ad Audi Concept C (vedi anche foto di cover), che anticipa il nuovo linguaggio stilistico del marchio. Anche se il concept è una sportiva a due porte, diversi elementi potrebbero applicarsi anche ad A4 di nuova generazione. Elementi come:

le superfici tese con nervature marcate;

il frontale più verticale;

la sottile firma luminosa al posteriore.



Audi Concept C, possibile ispirazione per nuova Audi A4

Minimal sì, spoglia no: gli interni ultra-essenziali del concept difficilmente arriveranno tali e quali in produzione.

Concept C propone un abitacolo quasi radicale, con un solo display per il guidatore, comandi climatici touch sulla plancia e solo alcuni pulsanti fisici sul tunnel centrale. Su nuova A4, ci aspettiamo in sostanza un approccio più equilibrato, con più schermi e maggiore attenzione all’ergonomia.

Gli interni di Audi Concept C

Piattaformiamo

A differenza di nuova Audi A3 e-tron, nuova Audi A4 poggerebbe verosimilmente sulla futura Scalable Systems Platform (SSP) del Gruppo Volkswagen. Caratteristiche chiave:

architettura ''nativa'' elettrica;

tecnologia a 800 Volt ;

; supporto anche per motori termici come range extender;

base comune a VW Golf nona generazione.



Il debutto dell’SSP è slittato per problemi software: le prime auto arriveranno tra fine 2027 e il 2028.

Motori e prestazioni

Audi non ha ancora nemmeno lontanamente scoperto le carte, ma qualche ipotesi è realistica:

doppio motore elettrico;

elettrico; trazione integrale ''quattro'' ;

; potenza stimata tra 400 e 500 CV.



Per le versioni più sportive, si potrebbe salire verso i 650-700 CV, per tenere testa alle future rivali elettriche, tra le quali BMW Serie 3.

Una possibile S4 e-tron da 700 CV?

Anche i dettagli delle batterie sono ancora top secret, ma sappiamo che la SSP:

supporta diverse capacità di batteria;

consente ricariche ultrarapide .

potrebbe offrire funzionalità Vehicle-to-Load.



Tradotto: flessibilità e tecnologie di ultima generazione, in perfetta Audi-maniera.

Nuova (probabile) Audi A4: appuntamento al 2028?

Quando arriva nuova Audi A4

Qui serve pazienza. La presentazione è stimabile nel 2027, l'avvio della produzione nel 2028. La commercializzazione vera e propria, tra il 2028 e il 2029.

Decisamente ancora troppo presto, infine, per trattare l'argomento prezzi.

Il conto alla rovescia è lungo, ma ora si apre uno spiraglio: Audi non ha ancora chiuso il capitolo A4. Forse, sta solo cambiando linguaggio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/12/2025