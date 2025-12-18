Questa storia che torna Audi A4. E come? E quando?

Le hai detto ''addio'', ma sei stato precipitoso. Ad Audi A4, ora preparati a servirle il ''bentornata''. Che non si sa mai.
Ebbene sì, dopo aver salutato il mercato e aver “traslocato” nel nuovo corso A5, la storica berlina dei Quattro Anelli sarebbe pronta a tornare in scena. E a farlo in modo coerente con i tempi: elettrica, tecnologica e profondamente diversa da prima.
Ecco tutto quello che, a oggi, possiamo mettere insieme del puzzle.
Audi A4 tornerà? Sì, ma... diversa
Scomparsa, anzi no
Ricordiamo tutti come nel 2023 Audi avesse deciso di riservare i numeri pari alle elettriche, assorbendo di fatto A4 nella nuova A5 termica/ibrida.
Mossa che ha fatto discutere, tanto che nel 2025 Audi è tornata sui suoi passi: niente più numerazione “forzata”, ma nomi che indicano il posizionamento in gamma, con suffissi dedicati alle motorizzazioni.
Audi con i numeri fa... un po' di confusione
Quindi: se Audi A4 tornerà (sempre berlina e Avant?), si chiamerà Audi A4 e-tron. Perché sarà un'auto 100% elettrica.
Dopo le voci degli anni scorsi, a confermare il ritorno è il CEO Audi Gernot Döllner in prima persona, che a ottobre 2025 parlò di una nuova A4 elettrica inserita in quello che definì “il più grande cambiamento nella storia del marchio”.
Design: cosa aspettarsi dallo stile
Il riferimento più concreto è ad Audi Concept C (vedi anche foto di cover), che anticipa il nuovo linguaggio stilistico del marchio. Anche se il concept è una sportiva a due porte, diversi elementi potrebbero applicarsi anche ad A4 di nuova generazione. Elementi come:
- le superfici tese con nervature marcate;
- il frontale più verticale;
- la sottile firma luminosa al posteriore.
Audi Concept C, possibile ispirazione per nuova Audi A4
Minimal sì, spoglia no: gli interni ultra-essenziali del concept difficilmente arriveranno tali e quali in produzione.
Concept C propone un abitacolo quasi radicale, con un solo display per il guidatore, comandi climatici touch sulla plancia e solo alcuni pulsanti fisici sul tunnel centrale. Su nuova A4, ci aspettiamo in sostanza un approccio più equilibrato, con più schermi e maggiore attenzione all’ergonomia.
Piattaformiamo
A differenza di nuova Audi A3 e-tron, nuova Audi A4 poggerebbe verosimilmente sulla futura Scalable Systems Platform (SSP) del Gruppo Volkswagen. Caratteristiche chiave:
- architettura ''nativa'' elettrica;
- tecnologia a 800 Volt;
- supporto anche per motori termici come range extender;
- base comune a VW Golf nona generazione.
Il debutto dell’SSP è slittato per problemi software: le prime auto arriveranno tra fine 2027 e il 2028.
Motori e prestazioni
Audi non ha ancora nemmeno lontanamente scoperto le carte, ma qualche ipotesi è realistica:
- doppio motore elettrico;
- trazione integrale ''quattro'';
- potenza stimata tra 400 e 500 CV.
Per le versioni più sportive, si potrebbe salire verso i 650-700 CV, per tenere testa alle future rivali elettriche, tra le quali BMW Serie 3.
Una possibile S4 e-tron da 700 CV?
Anche i dettagli delle batterie sono ancora top secret, ma sappiamo che la SSP:
supporta diverse capacità di batteria;
consente ricariche ultrarapide.
potrebbe offrire funzionalità Vehicle-to-Load.
Tradotto: flessibilità e tecnologie di ultima generazione, in perfetta Audi-maniera.
Nuova (probabile) Audi A4: appuntamento al 2028?
Quando arriva nuova Audi A4
Qui serve pazienza. La presentazione è stimabile nel 2027, l'avvio della produzione nel 2028. La commercializzazione vera e propria, tra il 2028 e il 2029.
Decisamente ancora troppo presto, infine, per trattare l'argomento prezzi.
Il conto alla rovescia è lungo, ma ora si apre uno spiraglio: Audi non ha ancora chiuso il capitolo A4. Forse, sta solo cambiando linguaggio.