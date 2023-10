Nuova Audi A4: nel 2025 arriva l'elettrica anche nella variante più sportiva S4

Il percorso di elettrificazione intrapreso da Audi prosegue inarrestabile e avrà nel 2025 un decisivo momento di svolta. Tra solo un paio d'anni, tutti i clienti del marchio tedesco avranno modo di sperimentare la prossima generazione di automobili elettriche, che sarà ancitipata dalla A4 E-tron. Ma attenzione: questo nuovo debutto segnerà anche l'inizio della nuova strategie commerciale di Audi, che riserva i numeri pari alle auto elettriche. Mentre i numeri dispari per le vetture con motore a combustione. Tanto è vero che contemporaneamente alla A4 e-tron, debutterà la nuova generazione di A5 che manterrà cilindri e pistoni. Nonostante condivida alcune caratteristiche di design con le e-tron A6 e Q6, sviluppate in collaborazione tra Audi e Porsche sulla piattaforma PPE, la A4 E-tron sarà chiaramente posizionata come un prodotto autonomo.

Le prossime E-Tron saranno su base PPE

PIATTAFORMA PPE Parlando con Autocar.Uk il direttore tecnico di Audi, Oliver Hoffmann, ha ammesso che il passaggio alla nuova piattaforma rappresenterà un cambiamento significativo per i futuri veicoli elettrici dell'azienda, conferendo loro ''proporzioni eccezionali che soddisferanno appieno i nostri designer''. La prossima generazione di E-tron sarà caratterizzata da sbalzi corti, linee affusolate e finestrature ampie, che distingueranno chiaramente la A4 e-tron dalle versioni a combustione della A5, anch'esse in fase di evoluzione. Seguendo le orme della Q6, che farà il suo debutto all'inizio del 2024 come il fiore all'occhiello della nuova linea di veicoli elettrici Audi, la A4 e-tron presenterà importanti avanzamenti tecnici rispetto agli attuali modelli a zero emissioni dell'azienda dei quattro anelli. Tra le novità più significative figura una batteria posizionata tra gli assi, con una capacità utile di circa 100 kWh. Grazie a queste caratteristiche, è probabile che la A4 e-tron raggiunga un'autonomia massima di quasi 650 km. Per fare un confronto, il prossimo SUV Q6 si ferma invece a 600 km. La A4 e-tron sarà dotata di un sistema di ricarica a 800V come standard, consentendo di raggiungere una potenza di ricarica massima di 270 kW, il doppio della velocità di ricarica dell'attuale Q4 e-tron basata sulla piattaforma MEB. Ciò significa che sarà possibile aggiungere circa 250 km di autonomia in soli 10 minuti.

VEDI ANCHE

La Q6 sarà la prima di una nuova generazione

TANTE VERSIONI (TRA CUI ''S'' ED ''RS'') L'A4 e-tron sarà proposta in diverse versioni, tra cui una di accesso alla gamma a trazione posteriore (45 e-tron) e una a trazione integrale con doppio motore (55 e-Tron) offrendo 396 CV di potenza e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi. In cima alla gamma, dovrebbe esserci la sportiva S4 e-tron con una potenza totale di 510 CV, superando persino l'attuale RS4 Competition con motore V6. Non dimentichiamoci che il piano del gruppo Volkswagen prevede di dare maggiore enfasi al marchio RS nei prossimi anni, suggerendo che una versione RS4 E-tron ad alte prestazioni potrebbe non tardare ad arrivare. Secondo quanto riferito da Sebastian Grams (sempre ad Autocar.Uk), ex capo di Audi Sport, i veicoli elettrici con marchio RS avranno un ''carattere speciale'' grazie a dettagli di design stravaganti che li distingueranno nettamente dalle versioni standard e sistemi di propulsione su misura che permetteranno di esprimere le elevate prestazioni di questi modelli sportivi.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 20/10/2023