Audi GT50: il concept fuori dal tempo celebra l’iconico cinque cilindri di Ingolstadt

Siamo certi che Audi, come tutti i grandi costruttori, stia guardando al futuro elettrico, ma ciò non le fa dimenticare il proprio passato tecnico, tutt'altro.

Cinquant’anni di cinque cilindri, secondo Audi

Con la Audi GT50, concept unico nel suo genere, il marchio celebra i 50 anni del motore cinque cilindri in linea, una delle configurazioni più riconoscibili della sua storia.

Il progetto nasce nel centro di formazione Audi di Neckarsulm, lo stesso che ha firmato esercizi di stile come la RS6 GTO (guarda Audi RS6 GTO) o la NSU Prinz elettrica ad alte prestazioni.

Il cinque cilindri debuttò nel 1976 sull’Audi 100, distinguendosi per un equilibrio raro: più fluido di un quattro cilindri e tecnicamente più semplice di un sei. Negli anni, questa architettura è diventata un simbolo grazie a modelli iconici e a una lunga carriera nelle competizioni.



Audi GT50: dettaglio sul posteriore del concept tedesco con i fari full LED incrociati

Dall’IMSA alla strada: i riferimenti storici

La GT50 riprende chiaramente l’estetica delle Audi da corsa di fine anni Ottanta. Le superfici sono spigolose, l’aerodinamica è integrata nella carrozzeria e i grandi cerchi turbofan richiamano le vetture IMSA e Trans-Am, come la 90 Quattro IMSA GTO e la 200 Quattro.

Tra gli elementi chiave del concept Audi GT50:

carrozzeria ispirata al motorsport anni ’80

griglia frontale in stile old-school

cerchi turbofan di grande diametro

base tecnica derivata da Audi RS3

Audi GT50: motore cinque cilindri e design ispirato ai modelli per il campionato IMSA anni '80

Tecnica nota, messaggio chiaro

Sotto il cofano trova posto il 2.5 turbo della RS3 (guarda la prova in pista di Audi RS3), accreditato di 400 CV e 500 Nm di coppia. Nessun incremento di potenza dichiarato: la scelta sottolinea come la GT50 sia soprattutto un concept celebrativo, più orientato alla tradizione che alle prestazioni assolute. Guardiamolo in questa clip pubblicata su Instagram dal sito di notizie tedesco Stimme (qui il link al sito d'informazioni Stimme).

Un segnale per il futuro dei quattro anelli?

La Audi GT50 non anticipa un modello di serie, ma riaccende l’attenzione su un motore che resiste al tempo. In un contesto in cui anche altri marchi hanno abbandonato il cinque cilindri, questo concept resta un promemoria tecnico e culturale: il DNA Audi (guarda la homepage di Audi Italia), almeno per ora, è ancora vivo. Voi cosa ne dite? In questo contesto di elettrificazione potrebbe resistere il motore a combustione Audi? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/12/2025