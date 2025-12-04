Nuova Audi A3 e-tron 2027: ecco come potrebbe essere

Nuova Audi A3 2027 elettrica: fino a 700 km di autonomia, piattaforma MEB Evo, ricarica rapida e debutto nel 2027. Anticipazioni

Segnati questa data: 2027. Perché è allora che l’Audi A3, una delle compatte più iconiche e riconoscibili del marchio, cambierà pelle per entrare ufficialmente nella sua fase elettrica: con le forme della nuova Audi A3 e-tron, che i nostri rendering tentano di anticipare.

Secondo le indiscrezioni più attendibili, la nuova A3 nascerà sull’evoluzione della piattaforma MEB, la MEB Evo, quella che il Gruppo Volkswagen sta affinando per i modelli elettrici di nuova generazione.

Addio quindi al debutto sull’architettura SSP, che farà invece da base alle Audi più grandi attese più avanti nel decennio. Una decisione pragmatica, che però non sembra penalizzare la A3.

700 km di autonomia: la compatta che vuole fare sul serio

Il numero che fa più rumore? Settecento chilometri: è questa l’autonomia massima stimata per la A3 2027. Una distanza che, sulla carta, mette la compatta Audi in diretta concorrenza con modelli di categoria superiore.

A questo si aggiungono tempi di ricarica ben più rapidi rispetto a oggi: Audi punta ai 175–200 kW in DC, sufficienti per completare una ricarica veloce (20-80% o giù di lì) in meno di mezz’ora.

La scelta dell’architettura a 400 volt può sembrare conservativa in un mondo che si muove sempre più verso gli 800 volt, ma per una compatta premium orientata anche ai costi, la soluzione resta sensata.

Audi A3 e-tron 2027, 3/4 posteriore - rendering

Da trazione anteriore a posteriore: la A3 cambia carattere

Ma la vera rivoluzione è sotto al pianale. La A3 che conosciamo è sempre stata sinonimo di trazione anteriore. Dal 2027 in poi, invece, la trazione di base sarà posteriore.

Una scelta tecnica che promette una dinamica di guida più genuina, più piacevole, più “driver’s car”, come direbbero gli inglesi.

E non mancheranno le versioni cattive: le future S3 e RS3 elettriche dovrebbero adottare un sistema dual motor con trazione integrale. Tanto grip, tanta spinta, e prestazioni che – almeno sulla carta – potrebbero addirittura superare le generazioni termiche.

Design: niente strappi, ma un’evoluzione studiata

Fuori, la nuova A3 non rinnega se stessa. Mantiene le proporzioni che l’hanno resa immediatamente riconoscibile, ma le interpreta con un linguaggio più moderno e aerodinamico. Sbalzi ridotti, passo allungato, abitacolo più ampio: una ricetta già vista nel mondo EV, ma applicata con la cura tipica di Audi.

Dentro, la filosofia è quella che la casa ha adottato sulle ultime elettriche: materiali sostenibili, minimalismo intelligente, tanta tecnologia, ma senza rinunciare alla percezione premium che è uno dei motivi per cui la A3 continua a vendere così bene.

Quando arriva e quanto costerà

Debutto ufficiale nel 2027, ma con una produzione che potrebbe partire già nel 2026 nello stabilimento di Ingolstadt. Una tempistica accelerata, pensata per allineare la compatta ai piani di elettrificazione globale del marchio.

Sul prezzo, nessuna conferma. Ma è quasi certo che la nuova A3 elettrica costerà più delle attuali versioni endotermiche. Normale: batterie, elettronica evoluta, piattaforme dedicate… tutto incide. L’obiettivo, però, resta quello di mantenere un equilibrio competitivo nel segmento premium.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/12/2025