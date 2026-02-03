Nuova RS5: la svolta plug-in hybrid secondo Audi Sport

Da Ingolstadt il primo teaser che conferma l’arrivo del nuovo modello che avrà motore ibrido alla spina: più potenza, emissioni ridotte e un design ancora più aggressivo

La prossima generazione di Audi RS5 rappresenterà un punto di svolta per Audi Sport, introducendo per la prima volta un sistema plug-in hybrid su uno dei suoi modelli di punta in chiave sportiva.

Audi RS5, nuovo capitolo per Audi Sport

La conferma ufficiale è arrivata in modo inaspettato, attraverso un annuncio pubblicato e poi rimosso da Audi su LinkedIn, ma non prima che gli abili giornalisti americani del sito web Carbuzz ne catturassero uno screenshot. Il messaggio di Audi sembra chiaro: “Anche la nuova Audi RS 5 è prossima al debutto e sarà la nostra prima ibrida plug-in ad alte prestazioni” (leggi l’articolo su CarBuzz).

Il colpo di scena, tuttavia, arriva poco dopo, con la conferma ufficiale da parte della casa di Ingolstadt della presentazione a fine mese, con la pubblicazione del primo teaser della RS5 in versione Avant (prevista anche la carrozzeria Sportback) e la conferma del motore ibrido alla spina.

Audi RS5: il messaggio sull'arrivo della sportiva comparso e poi rimosso da LinkedIn

L’elettrificazione alla spina entra nel mondo RS

Detto ciò, il passaggio all’ibrido plug-in appare coerente con l’evoluzione recente della gamma Audi (guarda la homepage di Audi Italia), considerando che la nuova S5 utilizza già una configurazione mild-hybrid. L’elettrificazione permetterà alla RS5 di rispettare i futuri standard Euro 7, offrendo al tempo stesso un incremento delle prestazioni e una utile autonomia in modalità elettrica, ormai necessaria nella guida quotidiana.

Motore V6 e supporto elettrico

Audi non ha ancora comunicato i dati tecnici definitivi, ma voci di corridoio indicano l’adozione di una versione aggiornata del V6 biturbo da 2,9 litri già visto sulla precedente RS4.

Questo propulsore, capace di 444 CV nella configurazione standard, potrebbe essere affiancato da un motore elettrico capace di circa 170-175 CV per aumentare potenza (oltre 600 CV) e coppia, avvicinando la RS5 a rivali come la Mercedes-AMG C 63 E Performance.

Audi RS5: i prototipi già visti qualche tempo fa della wagon sportiva durante i collaudi

Prestazioni sì, ma con equilibrio

L’adozione del sistema plug-in hybrid comporterà inevitabilmente un aumento di peso. Quindi, gli ingegneri Audi saranno quindi chiamati a mantenere un assetto equilibrato e una dinamica di guida neutra, in linea con quanto già ottenuto sulla nuova S5.

Design super sportivo anche per l'Audi RS5 Avant

Ricordiamo che qualche tempo fa erano già apparse le immagini dei prototipi di RS5 Avant al Nürburgring, che mostravano un frontale aggressivo con paraurti belli larghi, passaruota muscolosi e una nuova interpretazione dei classici terminali di scarico ovali (guarda le foto spia di Audi RS5 Avant).

Elementi che caratterizzeranno anche la futura Audi RS5 Avant, confermando il DNA sportivo della station wagon ad alte prestazioni di dei quattro anelli.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/02/2026