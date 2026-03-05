SUV

Audi Q3, diesel protagonista con 193 CV e trazione integrale: ecco i prezzi

Avatar di Filippo Vendrame, il 05/03/26

3 ore fa - Audi Q3, nuovo diesel 2.0 TDI da 193 CV

La nuova motorizzazione diesel è disponbile anche su Audi Q3 Sportback

Nuova Audi Q3 ha fatto il suo debutto all'inizio della scorsa estate e abbiamo già avuto modo di provarla. La gamma del SUV nel nostro Paese si amplia adesso con l'introduzione della versione più performante della motorizzazione diesel 4 cilindri 2.0 TDI che è molto importante per la Q3 dato che rappresenta oltre il 50% delle immatricolazioni complessive.

Nuovo diesel da 193 CV

Audi Q3

Dunque, su Audi Q3 e Audi Q3 Sportback debutta il motore 2.0 TDI da 193 CV e 400 Nm di coppia abbinato alla trazione quattro. Le prestazioni? Accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, un tempo inferiore di 1,7 secondi rispetto alla variante 2.0 TDI 150 CV, e una velocità massima di 221 km/h. Lato consumi, questa nuova motorizzazione fa registrare 6,1-6,8 litri ogni 100 km oltre ad emissioni pari a 160-177 grammi/km di CO2.

Ricordiamo che oltre alle unità diesel, Q3 è offerta sul mercato con propulsori benzina 1.5 TFSI da 150 CV mild-hybrid 48V e 2.0 TFSI da 204 e 265 CV a trazione integrale, oppure con il powertrain plug-in da 272 CV che propone 119 km di autonomia in modalità 100% elettrica.

Come accennato, il nuovo diesel da 193 CV è abbinato alla trazione integrale quattro con frizione elettroidraulica a lamelle. Quest’ultima posizionata in corrispondenza della parte terminale dell’albero di trasmissione, a monte del differenziale posteriore, così da favorire il bilanciamento dei pesi. Per quanto riguarda, invece, il controllo della dinamica di marcia Audi drive select, la trazione integrale introduce la modalità “offroad+” che armonizza alla marcia fuoristrada l’erogazione del propulsore, la logica d’intervento del cambio a doppia frizione, il controllo della trazione e della stabilità, la taratura delle sospensioni (solo con gli ammortizzatori adattivi) e dell’ABS nonché la ripartizione della coppia tra avantreno e retrotreno.

Prezzi

Audi Q3

Veniamo adesso al listino della nuova Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic da 193 CV, offerta anche nella variante Sportback. Disponibile negli allestimenti Business, Business Advanced ed S line edition, i prezzi partono, rispettivamente, da 52.100 euro e 54.100 euro.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/03/2026
    Listino Audi Q3
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Q3 TFSI 110 Business 150 / 11042.500 €
    Q3 TDI 110 Business 150 / 11043.800 €
    Q3 TFSI 110 Business Advanced 150 / 11045.700 €
    Q3 TDI 110 Business Advanced 150 / 11047.000 €
    Q3 TFSI 110 S line edition 150 / 11047.900 €
    Q3 TFSI 150 quattro Business 204 / 15048.800 €
    Q3 TDI 110 S line edition 150 / 11049.200 €
    Q3 e-hybrid 200 kW Business 177 / 13049.800 €
    Q3 TFSI 150 quattro Business Advanced 204 / 15052.000 €
    Q3 e-hybrid 200 kW Business Advanced 177 / 13053.000 €
    Q3 TFSI 150 quattro S line edition 204 / 15054.200 €
    Q3 e-hybrid 200 kW S line edition 177 / 13055.200 €
    Q3 TFSI 195 quattro S line edition 265 / 19562.900 €

