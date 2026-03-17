Audi A2 e-tron sta arrivando, prima foto ufficiale: debutto in autunno

Audi A2 e-tron, adesso è davvero ufficiale, questo è il nome scelto dalla casa dei 4 anelli per la nuova elettrica che andrà a posizionarsi alla base della sua gamma delle BEV. Di questo modello se ne parla da diverso tempo e già si sapeva che avrebbe avuto questo nome che richiama la vecchia A2 del passato. Mancava solo la conferma ufficiale della casa automobilistica che adesso è arrivata.

Quando debutterà la nuova Audi A2 e-tron? Nel corso dell'autunno. Intanto, la casa dei 4 anelli ha condiviso una prima immagine anche se sarebbe meglio dire un bozzetto che anticipa la silhouette della vettura. In realtà, di questo nuovo modello sappiamo già diverse cose dato che è stato più volte protagonista di diverse foto spia.

Cosa sappiamo?

Come detto, il nome è un chiaro riferimento alla vecchia A2 che uscì di scena nel 2005. Non sarà solamente un accostamento di nome perché anche dal punto di vista di design ci saranno alcuni richiami con il passato. Il nuovo modello, una volta pronto, sarà prodotto a Ingolstadt.

Nuova Audi A2 e-tron 2027 ha forme rialzate da crossover

Le foto spia circolate fino a questo momento, hanno permesso di osservare una compatta con un assetto rialzato che dovrebbe poggiare sempre sulla solita piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Sarà lunga circa 4,3 metri e si caratterizzerà per un frontale corto con un look che richiama quello degli altri modelli della famiglia e-tron e quindi fari dalle forme sottili e una griglia esagonale chiusa. Interessante è la parte posteriore con una linea del tetto che scende fino al piccolo lunotto diviso in due da uno spoiler come sulla A2 del passato.

Audi A2 e-tron

Ancora non sappiamo nulla di preciso sui powertrain ma alcune indiscrezioni parlavano delle medesime motorizzazioni della Volkswagen ID.3. In ogni caso, con il debutto che si avvicina, è possibile che ne prossimi mesi emergano nuove informazioni. Nuova A2 e-tron sarà molto importante per i piani di crescita della casa dei 4 anelli. La commercializzazione dovrebbe poi partire all'inizio del 2027.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/03/2026