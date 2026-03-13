Prova Audi Q3 2.0 TDI: l'ibrido è l'off-limits, piacere di guida e comfort sono da vera premium

La terza generazione di Audi Q3 è il risultato di un corretto equilibrio fra tecnologia, design moderno e qualità di vita a bordo. Questo è il mio pensiero conclusivo dopo un paio di settimane al volante del C-SUV tedesco motorizzato con il solido e conosciuto 2.0 TDI.

Nuova Audi Q3 2.0 TDI S Line Edition: tutto il look moderno del SUV tedesco

Evoluzione coerente del SUV di successo

Ho voluto mettere subito in chiaro che il nuovo sport utility compatto di Ingolstadt mi è piaciuto, anche più della Q5 provata qualche mese fa (leggi la prova di Audi Q5), che mi aveva lasciato qualche punto interrogativo per essere una “nobile” Audi di ultima generazione.

Adesso vengo al dunque e vi spiego cosa mi ha convinto e cosa meno della Q3 2.0 TDI S Line Edition che ho guidato in questi giorni.

Nuova Audi Q3 2.0 TDI S Line Edition: design evoluto e audace illuminazione LED anche dietro

Dedico le prime impressioni al design, che secondo me fa un salto in avanti importante rispetto a prima. Lo stile consolidato e riconoscibile del modello andato in pensione lascia il posto a un look ben più audace e sportivo, se guardiamo la nuova Q3 davanti. Fari a LED sdoppiati, con i diurni che sembrano lame tanto sono sottili, una mascherina tutta nuova e un paraurti che si allarga sotto e ai lati per le prese d’aria, danno origine a uno look moderno e muscoloso.

I cerchi da 19” regalano il giusto slancio ai fianchi e il profilo compatto, che chiude nel portellone leggermente inclinato, ruba lo sguardo anche ai meno attenti.

Tanti LED per un effetto... scintillante

Se vogliamo, trovo un po’ elaborata la firma luminosa posteriore, sempre molto affilata e con la barra a tutta larghezza che fa il paio con il nuovo logo retroilluminato. Insomma, una “cascata” di LED assai appariscente per i miei gusti, ma decisamente attuale. In sostanza, la nuova Q3 mi piace, ancora di più nella versione Sportback, con il tetto che si inclina verso la coda per un’ispirazione vagamente sportiva (guarda Audi Q3 Sportback).

Nuova Audi Q3 2.0 TDI S Line Edition: l'abitacolo con Digital Stage composto da due display

Se il SUV di Ingolstadt mi convince, lo fa anche grazie a un abitacolo che raccoglie tutte le caratteristiche oggi preferite dal grande pubblico. Parlo in primis del “Digital Stage”, il palcoscenico digitale (così lo chiama Audi) composto dal doppio display per quadro strumenti, da 11,9”, e infotainment da 12,8”, che attira lo sguardo non appena aprite le portiere. Raccolte nella cornice curva, lunga oltre un metro, ci sono tutte le informazioni per la guida e l’intrattenimento, esattamente come sulle Audi più grandi.

Ma mezzo punto in meno proprio al quadro strumenti. Di fatto è una fascia centrale multi-informazione che lascia la parte alta e bassa in nero per le info di servizio. L’effetto è lo stesso dei vecchi TV in formato 4:3 con funzione 16:9. Non mi piaceva allora, pensate adesso…

Fatta questa precisazione del tutto personale, la Q3 non si fa mancare nulla nemmeno sotto l’aspetto del comfort e della qualità percepita. Ammetto che ero rimasto un po’ deluso da alcuni elementi della Q5 che avrebbero potuto sbilanciare il mio (modesto) giudizio sulla Q3 e invece… Resto piacevolmente stupito da razionalità unita a design e costruzione complessiva.

Nuova Audi Q3 2.0 TDI S Line Edition: la barra multifunzione nera dietro il volante

Barra avanti tutta

Davanti al guidatore un volante ergonomico e l’inedita barra multifunzione solidale al piantone di sterzo, con il comando del cambio automatico a destra e quelli di luci e tergicristallo a sinistra. Un elemento nuovo, che libera spazio nel tunnel poiché elimina la consueta leva del cambio, ma a cui ci si deve abituare poiché dovete lavorare “in punta di dito” per gestire i servizi.

Invece, davanti al passeggero, via il blocco a mensole della Q5 a favore di un unico elemento smussato; a mio avviso più bello e meglio integrato nel layout degli interni. Inoltre, trovo tante parti in materiale morbido oppure protette da tessuto o pelle con impunture a vista. Dai pannelli porta, al tunnel centrale dove appoggio il ginocchio, fino ai sedili rivestiti da un filato tecnico molto robusto e piacevole da sfiorare. Infine, zero cigolii se non forzando con la mano. Ma così non vale!

Insomma, a parte alcune zone meno esposte dove la plastica rimane rigida e le finiture ''Piano Black'', belle da vedere ma delicate e sporchevoli, trovo un livello complessivo che mi ha fatto ricredere sul recente passato e che gioca a favore del SUV tedesco, capace di mettere sul piatto anche comfort e praticità.

Nuova Audi Q3 2.0 TDI S Line Edition: i sedili in tessuto tecnico e a effetto scamosciato

Si sta comodi in quattro

La Q3 della prova regala lo spazio giusto per cinque passeggeri con una buona dose di centimetri davanti, con sedili “robusti” ma accoglienti e lo spazio corretto anche dietro. Semmai, chi si siede al centro starà un po’ più stretto, ma senza soffrire troppo.

Inoltre, il divanetto posteriore può scorrere per ricavare qualche cm aggiuntivo per le gambe o i bagagli e lo schienale è configurato nella pratica modalità 40:20:40. Per inciso, il baule ha un volume da 488 a 1.386 litri. Un buon risultato per un SUV lungo 4,53 metri.

Nuova Audi Q3 2.0 TDI S Line Edition: schermo da 12,8'' e Google Automotive integrato

Ho parlato del palcoscenico digitale, che è diventato un po’ la firma hi-tech dei quattro anelli e devo dire che offre un’ottima resa sotto il profilo “user friendly”. Si parte da Google Automotive, che è una garanzia per fruibilità e connessione uomo-macchina.

Chiedete ciò che vi pare all’assistente vocale e lui risponde lucidamente dopo averci pensato un attimo. Le icone native sono belle grosse, facilmente riconoscibili e la reattività allo sfioramento del display è impeccabile.

Il sistema operativo è calibrato per offrire tutti i servizi di bordo oggi più richiesti come la navigazione online, la gestione delle funzioni da remoto, gli aggiornamenti OTA, fino alla regolazione delle luci ambient e la ricerca veloce delle stazioni radio.

Non manca la connettività con Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre a prese USB-C e ricarica a induzione dello smartphone. Aggiungo che restano alcuni comandi fisici a partire dalla rotellina del volume autoradio sul tunnel. Insomma, anche Q3 offre un’esperienza di viaggio connessa e multimediale al top per non annoiarsi dopo tanti chilometri a bordo.

Sono convinto che oggi il successo di un modello premium (e non solo) passi più dalle prestazioni dell’infotainment che da quelle di motore, sospensioni e sterzo, ma tant’è…

Nuova Audi Q3 2.0 TDI S Line Edition: guida semi-autonoma di Livello 2 precisa ed efficace

Potete avere tutti gli aiuti ma alcuni si pagano

Sarò nostalgico, ma la sicurezza viene prima di tutto e sotto questo aspetto il SUV Audi non tradisce. Però, dovrete attingere dalla lunga lista di optional per configurarla bene. Come di consueto per i costruttori europei, è necessario mettere mano al portafoglio e arricchire con pacchetti aggiuntivi la dotazione base di ADAS (già piuttosto completa). In questa maniera raggiungete il top della guida di livello 2.

Assistenti che intervengono in modo esemplare per tenere la distanza dai veicoli o per mantenere la Q3 al centro della carreggiata o controllare i dintorni in manovra. Tutto bene, quindi, anche se a caro prezzo.

Motore 4 cilindri, turboediesel, 1.968 cc Potenza - coppia max 150 CV - 360 Nm Prestazioni v. max 208 km/h - acc 0-100 km/h 9,2 sec. Cambio - Trazione autom. doppia frizione 7 rapporti - anteriore Dimensioni 4,53 x 1,86 x 1,60 m Bagagliaio 488/1.386 litri Peso 1.711 kg Consumo combinato 5,8-5,4 litri/100 km - Euro 6e-bis Prezzo da 49.200 euro (S Line Edition)

Nuova Audi Q3 2.0 TDI S Line Edition: il collaudato quattro cilindri turbodiesel da 150 CV

La Q3 protagonista del test sembra una mosca bianca in un contesto dove l’elettrificazione ha preso il sopravvento e vi spiego perché. Sotto il cofano c’è un robusto e collaudato quattro cilindri duemila turbodiesel che mi ricorda i test drive di dieci anni fa, in senso buono ovviamente.

Sane vibrazioni, quel ticchettio a freddo che diventa una certa rombosità quando viaggiate, ma che alla fine non dà troppo fastidio, la bella spinta ai bassi che si traduce in fluidità di marcia senza bisogno di tirare il collo al motore. Altro che tre cilindri down-sizing e batterie. Qua il gasolio vince su tutto e per me è un bel ritorno alle origini.

Gagliarda fin da subito

Senza nulla togliere ai compatti turbo-benzina più moderni, la spinta della Q3 2.0 TDI è piuttosto piena fin dall’inizio e il cambio automatico S-Tronic a sette rapporti, che agisce sulle ruote anteriori, è ben accordato all’erogazione del quattro cilindri.

I passaggi marcia in su e in giù sono fluidi e i cinque profili di guida confezionano quasi su misura le reazioni della Q3, dalla più pacata e “risparmiosa” alla più dinamica. Certo, 150 CV e 360 Nm non sono numeri da campione di body builiding e spostare i 1.700 kg a vuoto non è un gioco da ragazzi. Forse, un boost di potenza e coppia, avrebbe regalato più vivacità al SUV, senza sconfinare in prestazioni eccessive. Infatti, è di questi giorni la notizia dell’arrivo della Q3 2.0 TDI quattro con lo stesso motore portato a 193 CV e 400 Nm e la trazione integrale.

Nuova Audi Q3 2.0 TDI S Line Edition: offre una guida ben equilibrata nel complesso

Una dinamica azzeccata e bilanciata

Lato piacere di guida va aggiunto che sterzo e sospensioni garantiscono una risposta sempre concreta. Il primo è leggero in manovra, più sostenuto sul veloce e con una bella direzionalità. Le seconde hanno una taratura equilibrata per passare indenni sugli ostacoli della strada e “reggere l’urto” di una guida più aggressiva senza mandare in crisi l’assetto. Voto più a comfort e sicurezza.

Sui freni non mi sbilancio se non per dire che nell’utilizzo quotidiano offrono una buona risposta negli stop&go urbani o alle lunghe discese in montagna. In sostanza, Audi Q3 è un SUV compatto, con un ottimo bilanciamento fra agilità, tenuta di strada e stabilità, che assicura un valido piacere di guida.

Ma veniamo ai consumi, croce e delizia dell’automobilista moderno. Il quattro cilindri TDI non è assetato. Si beve meno di quegli “sbruffoni” ibridi e con 55 litri di pieno vi mette sul piatto quasi 1.000 km di autonomia. In città arrivate a 6,4 litri/100 km, in autostrada a 6,9 litri/100 km e su strade extraurbane a 5,7 litri/100 km. Ciao ciao elettrificazione!

Nuova Audi Q3 2.0 TDI S Line Edition: la fascia premium influenza i prezzi che sono elevati

Il listino base per la Q3 2.0 TDI S Tronic S Line Edition è di 49.200 euro, che diventano 57.700 euro con gli optional montati su questo esemplare come la bella vernice verde, il pacchetto look nero per gli elementi esterni, i sedili sportivi in tessuto pregiato, il riscaldamento e la ventilazione ausiliaria e il climatizzatore plus a tre zone. Mi sembra di non aver dimenticato nulla, nel caso fatemi sapere (guarda homepage e configuratore Audi).

La Q3 in questione costa tanto e trovo che questo sia il consueto prezzo da pagare per portarsi a casa un SUV compatto ma decisamente premium, soprattutto a livello di brand, ancora capace di elevarsi sulla pletora di modelli asiatici (e non) che stanno popolando le nostre strade. Voi siete d’accordo? Ditemi come la pensate.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/03/2026