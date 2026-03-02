L'offerta del giorno

Audi ti ricorda che sia A1, sia Q2, esistono ancora...

Avatar di Lorenzo Centenari, il 02/03/26

38 minuti fa - Produzione quasi terminata, ma ancora esemplari in pronta consegna. In promo

Sia per la "baby" Audi, sia per il mini crossover, produzione quasi terminata ma esemplari in vendita in pronta consegna. In promo

Sono le ''baby'' Audi e soprattutto sono le Audi che non vogliono andare in pensione. Perché Audi A1 Audi Q2, d'accordo, sono ormai fuori produzione o quasi (e senza eredi dirette). Ma non fuori dai concessionari, è questo il punto.

Due modelli che Audi ha praticamente già salutato in fabbrica, ma che continuano a vivere in pronta consegna, con motori veri e prezzi “di fine serie” (o quasi). E niente, i Quattro Anelli ci tenevano a puntualizzarlo. 

Audi A1 Sportback

A1 resta la piccola premium che ha fatto scuola: due generazioni, personalizzazioni a pioggia, perfino una S1 con trazione integrale. Oggi sopravvive come Sportback o allstreet, con motori benzina da 116 a 207 CV. Prezzi di listino da 27.800 euro.

Audi A1 allstreet

Un gradino sopra, Q2 è il mini-SUV che nel 2016 ha aperto un segmento tutto suo: blade colorata, infotainment avanzato, perfino i Matrix LED quando nessuno li montava su un’auto così piccola. Motori da 116 a 300 CV (SQ2), prezzi da 32.500 euro, 55.600 euro per la sportiva.

Audi Q2

In sintesi, queste le motorizzazioni ancora disponibili:

  • 1.0 TFSI 116 CV: anche per neopatentati, su A1 e Q2;
  • 1.5 TFSI 150 CV: con tecnologia Cylinder-on-Demand su Q2;
  • 2.0 TFSI: 190 CV su Q2, 207 CV su A1, 300 CV su SQ2;
  • 2.0 TDI: 116 o 150 CV, anche ''quattro'' sul più potente.
     

A1 e Q2 ancora in vendita e soprattutto in promozione. La Casa spinge sul finanziamento Audi Value: paghi meno della metà dell’auto in tre anni, poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Esempi.

  • Audi A1 Sportback 1.0 TFSI S tronic S line
     
    • prezzo promo 29.161 euro (sconto 2.768 euro
    • anticipo 3.235 euro
    • 35 rate da 299 €/mese
    • maxirata finale 17.830 euro
       

Audi A1, gli interni

  • Audi Q2 1.5 TFSI S tronic S line
     
    • prezzo promo 35.815 euro (sconto 3.515 euro
    • anticipo 5.383 euro
    • 35 rate da 349 €/mese
    • maxirata finale 20.929 euro
       

Audi Q2, gli interni

Garanzia estesa e manutenzione incluse. Visita il sito web Audi e approfondisci.

In sintesi: due modelli che non avranno un futuro, ma che nel presente fanno ancora comodo. A chi vuole un’Audi “vera” senza salire di segmento, e ad Audi stessa, che deve svuotare i piazzali prima del prossimo capitolo (elettrico o anche meno).

VEDI ANCHE
Audi A1 e Q2 2023, dotazioni di serie più complete. Quali novità
Audi A1 e Audi Q2, remix allestimenti. Ecco quali novità
Niente nuova Audi A1: stop alle vendite dal 2024? Le ultime news
Audi A1 al capolinea? Sì, no, dipende. Ecco da che cosa
Prova Audi Q2 35 TFSI S Tronic S line: consumi, pregi, difetti
Audi Q2 35 TFSI S Tronic S line, le due anime del SUV compatto
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/03/2026
Tags
audiaudi a1audi q2offerta del giorno
Gallery
    Logo Audi
    Audi
    Vedi anche