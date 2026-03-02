Audi ti ricorda che sia A1, sia Q2, esistono ancora...

Sia per la "baby" Audi, sia per il mini crossover, produzione quasi terminata ma esemplari in vendita in pronta consegna. In promo

Sono le ''baby'' Audi e soprattutto sono le Audi che non vogliono andare in pensione. Perché Audi A1 e Audi Q2, d'accordo, sono ormai fuori produzione o quasi (e senza eredi dirette). Ma non fuori dai concessionari, è questo il punto.

Due modelli che Audi ha praticamente già salutato in fabbrica, ma che continuano a vivere in pronta consegna, con motori veri e prezzi “di fine serie” (o quasi). E niente, i Quattro Anelli ci tenevano a puntualizzarlo.

Audi A1 Sportback

A1 resta la piccola premium che ha fatto scuola: due generazioni, personalizzazioni a pioggia, perfino una S1 con trazione integrale. Oggi sopravvive come Sportback o allstreet, con motori benzina da 116 a 207 CV. Prezzi di listino da 27.800 euro.

Audi A1 allstreet

Un gradino sopra, Q2 è il mini-SUV che nel 2016 ha aperto un segmento tutto suo: blade colorata, infotainment avanzato, perfino i Matrix LED quando nessuno li montava su un’auto così piccola. Motori da 116 a 300 CV (SQ2), prezzi da 32.500 euro, 55.600 euro per la sportiva.

Audi Q2

In sintesi, queste le motorizzazioni ancora disponibili:

1.0 TFSI 116 CV : anche per neopatentati, su A1 e Q2;

: anche per neopatentati, su A1 e Q2; 1.5 TFSI 150 CV : con tecnologia Cylinder-on-Demand su Q2;

: con tecnologia Cylinder-on-Demand su Q2; 2.0 TFSI : 190 CV su Q2, 207 CV su A1, 300 CV su SQ2;

: 190 CV su Q2, 207 CV su A1, 300 CV su SQ2; 2.0 TDI: 116 o 150 CV, anche ''quattro'' sul più potente.



A1 e Q2 ancora in vendita e soprattutto in promozione. La Casa spinge sul finanziamento Audi Value: paghi meno della metà dell’auto in tre anni, poi decidi se tenerla, cambiarla o restituirla. Esempi.

Audi A1 Sportback 1.0 TFSI S tronic S line

prezzo promo 29.161 euro ( sconto 2.768 euro ) anticipo 3.235 euro 35 rate da 299 €/mese maxirata finale 17.830 euro





Audi A1, gli interni

Audi Q2 1.5 TFSI S tronic S line

prezzo promo 35.815 euro ( sconto 3.515 euro ) anticipo 5.383 euro 35 rate da 349 €/mese maxirata finale 20.929 euro





Audi Q2, gli interni

Garanzia estesa e manutenzione incluse. Visita il sito web Audi e approfondisci.

In sintesi: due modelli che non avranno un futuro, ma che nel presente fanno ancora comodo. A chi vuole un’Audi “vera” senza salire di segmento, e ad Audi stessa, che deve svuotare i piazzali prima del prossimo capitolo (elettrico o anche meno).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/03/2026