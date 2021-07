ESTREMO ORIENTE Da anni la Cina è uno dei mercati più interessanti per il mondo dell’automobile, e le case automobilistiche sviluppano spesso modelli (anche elettrici) destinati solo per quella regione. Tra queste non manca Audi, che ha stretto una collaborazione con il costruttore SAIC (che possiede, tra le altre, anche il marchio MG, molto impegnato sul fronte dell’elettrico), per la realizzazione di un grosso SUV a zero emissioni.

MANCA POCO Presentato in sordina allo Shanghai Motor Show di qualche settimane fa, il SUV è al momento uno studio concettuale denominato - con poca originalità - Audi Concept Shanghai. Uno studio concettuale che è però in una fase abbastanza avanzata del suo sviluppo, tanto che un primo prototipo è stato sorpreso a circolare per le vie di Ingolstadt, nei pressi del quartier generale Audi.

COM’È FATTO FUORI Le prime immagini mostrano un SUV dalle dimensioni alquanto generose, grossomodo quelle di un Q7: le linee sono abbastanza slanciate e ben proporzionate. Ridotti gli sbalzi, soprattutto all’anteriore. Pur coperto da generose camuffature, il muso presenta evidenti richiami allo stile Audi per i suoi veicoli elettrici, a cominciare dalla “virgola” scura sotto i sottili gruppi ottici, e la enorme griglia - chiusa - dietro cui si celano i radar per i sistemi di assistenza alla guida. Al posteriore, i gruppi ottici sottili sono collegati da una striscia a LED luminosa.

DIMENSIONI Il nuovo SUV elettrico di Audi per il mercato cinese è realizzato sulla base di Volkswagen ID.6, presentato qualche mese fa, e anch’esso destinato al solo mercato cinese. ID.6 misura 4,88 metri, è largo 1,85 metri e alto 1,68 metri, con un passo di ben 2,97 metri, e avrà tre file di sedili per ospitare sette passeggeri. Legittimo aspettarsi misure analoghe per la controparte Audi.

MOTORI? Non abbiamo informazioni specifiche in merito ai motori che muoveranno il nuovo SUV elettrico della casa dei Quattro Anelli, ma le sinergie del gruppo Volkswagen permettono comunque qualche facile previsione. Tre le potenze complessive: 180, 204 e 305 CV, nella versione più performante con due motori elettrici e trazione integrale. I pacchi batteria disponibili saranno di due tagli: da 62 e 82 kWh lordi (58 o 77 kWh netti), capaci di un’autonomia compresa tra 436 e 588 km.