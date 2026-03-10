Audi RS 3 competition limited, inno al motore 5 cilindri: 400 CV e assetto a ghiera regolabile

Il motore 5 cilindri compie 50 anni e quindi Audi Sport ha deciso di celebrarlo presentando la nuova Audi RS 3 competition limited, una serie speciale della sportiva realizzata in serie limitata. Infatti, complessivamente ne saranno prodotte 750 unità (versioni sportback e berlina). Di queste, 81 saranno disponibili per il mercato italiano. Disponibilità a partire dal mese di giugno 2026.

Tanto carbonio

Audi RS 3 competition limited

Per la nuova Audi RS 3 competition limited, la casa dei 4 anelli ha realizzato un body kit specifico con numerosi componenti in carbonio come ad esempio lo splitter, i deflettori canard in corrispondenza delle prese d’aria laterali, le calotte degli specchietti e le minigonne. Questa sportiva può contare poi su cerchi in lega da 19 pollici a 10 razze incrociate in oro neodimio opaco. Andando a osservare il posteriore, notiamo subito la presenza della cornice superiore dell’estrattore e dello spoiler in fibre composite.

Solo per questo modello esclusivo i proiettori a LED Audi Matrix bruniti. I clienti potranno richiedere la sportiva nelle colorazioni grigio Daytona, bianco ghiaccio opaco e verde malachite. Dal punto di vista dell'aerodinamica, Audi RS 3 Sportback competition limited si avvale di uno spoiler al tetto specifico che, in abbinamento allo splitter anteriore dedicato, garantisce un incremento della deportanza. Inoltre, si possono avere gli pneumatici semi slick Pirelli P Zero Trofeo R.

Interni, finiture esclusive

Audi RS 3 competition limited

Questa limited edition si riconosce anche per una serie di finiture esclusive per l'abitacolo grazie alle combinazioni cromatiche in nero, oro neodimio e bianco zenzero. Alla base del tunnel troviamo una targhetta con il numero progressivo di questa serie limitata. Andando avanti, Audi RS 3 competition limited offre sedili anteriori a guscio in carbonio opaco che prevedono il rivestimento in pelle nera dei fianchetti, mentre le sezioni centrali sono in microfibra Dinamica nella tonalità oro neodimio.

Inoltre, il volante rivestito in microfibra Dinamica, appare appiattito nella sezione superiore e inferiore oltre a presentare una marcatura in bianco a ore 12. La strumentazione digitale da 12,3 pollici può contare su di una grafica esclusiva: lo sfondo bianco è un omaggio ad Audi RS 2 Avant del 1994, prima vettura della gamma RS. Il sistema infotainment da 10,1 pollici integra la nuova schermata RS che permette di tenere sotto controllo la temperatura di liquido di raffreddamento, olio motore, torque splitter, freni e cambio oltre alle forze G. Sono inoltre consultabili pressione e temperatura degli pneumatici.

Motore 5 cilindri

Audi RS 3 competition limited

Sotto al cofano troviamo un 5 cilindri 2.5 TFSI in grado di erogare 400 CV e 500 Nm di coppia che permettono alla sportiva di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 290 km/h. Un motore che sa distinguersi in virtù della sequenza di accensione 1-2-4-5-3 dei cilindri che permette di rendere il suo sound davvero unico, in questo caso esaltato ulteriormente dall’adozione dello scarico sportivo RS.

Per la nuova Audi RS 3 competition limited è stato poi studiato un assetto ad hoc per rendere la sportiva ancora più veloce e divertente tra le curve. Ad esempio, troviamo ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente e una barra antirollio posteriore maggiorata. Il tutto lavora in abbinamento al sistema RS torque splitter e ai freni carboceramici di serie con pinze di colore rosso.

Prezzo

Audi RS 3 competition limited

Tanta esclusività e raffinatezza ovviamente hanno un prezzo ben preciso. La sportiva parte da 107.600 euro.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/03/2026