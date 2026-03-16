Per Audi Q5, A5 e A6, motori V6 per prestazioni e piacere di guida

Audi Q5, A5 e A6 puntano ad offrire prestazioni e piacere di guida grazie alla motorizzazione V6 offerta sia con alimentazione a benzina e sia diesel. A seconda dei modelli, queste unità offrono una potenza da 299 a ben 639 CV. Inoltre, tutte adottano un qualche tipo di elettrificazione che sia Mild Hybrid o Plug-in. Entriamo più nei dettagli e scopriamo le caratteristiche di questi motori.

V6 3.0 TFSI

Audi motore V6

Questa unità che dispone del sistema Mild Hybrid Plus della casa dei 4 anelli, la troviamo su Audi S5, Audi SQ5 e Audi A6. Propulsore che dispone di singolo turbocompressore a geometria variabile. Portato al debutto su Audi S5, eroga 367 CV da 5.500 a 6.300 giri/min e una coppia costante di 550 Nm a partire da 1.700 giri/min. In termini di prestazioni, parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi tanto per Audi S5 quanto per Audi SQ5 (4,7 secondi per Audi A6 3.0 TFSI quattro S tronic).

La tecnologia Mild Hybrid Plus di Audi può contribuire alla marcia erogando sino a 24 CV e 230 Nm di coppia. Il tutto è gestito da una batteria con una batteria da 1,7 kWh del tipo LFP. Grazie alla tecnologia MHEV+, Audi S5, Audi SQ5 e Audi A6 3.0 TFSI quattro S tronic vedono ridursi i consumi di carburante e le emissioni di CO2 sino a, rispettivamente, 0,74 litri ogni 100 chilometri e 17 g/km.

V6 3.0 TDI

Audi motore V6

Unità diesel sempre dotata del sistema Mild Hybrid Plus chiamato MHEV+. Tale unità ad appannaggio di Audi Q5 e Audi A6 è in grado di erogare 299 CV e 580 Nm di coppia già a 1.500 giri/min ed è costante sino a 3.620 giri/min. Grazie all'interazione tra powertrain generator, compressore elettrico e turbocompressore, la pressione massima di sovralimentazione del V6 tocca i 3,6 bar e viene ottenuta con un secondo di anticipo, ovvero il 40% più rapidamente rispetto alla precedente generazione del V6 TDI. In termini di prestazioni, viene dichiarato uno scatto da 0 a 100 km/h in 5 secondi per Audi Q5 TDI 220 kW quattro S tronic, in 5,3 secondi per Audi A6 Avant TDI 220 kW quattro S tronic.

V6 2.9 TFSI Plug-in

Audi motore V6

Questa unità ibrida Plug-in alte prestazioni ha fatto la sua comparsa sulla nuova Audi RS 5. I numeri parlando di una potenza massima di sistema di 639 CV e 825 Nm di coppia. Il tutto è possibile grazie all'abbinamento del V6 da 510 CV e 600 Nm con un motore elettrico da 177 CV e 460 Nm. Il propulsore elettrico è alimentato da una batteria da 25,9 kWh nominali (22 kWh netti) sotto il pianale del bagagliaio che permette quasi 90 km in modalità 100% elettrica. Le prestazioni? Brucianti, da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026