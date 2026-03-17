Audi Q9 diventerà la nuova ammiraglia con l'addio di A8

Audi Q9 diventerà la nuova ammiraglia della gamma della casa automobilistica tedesca. Come sappiamo, Audi A8 è destinata ad uscire di scena e un'erede diretta non arriverà prima della fine del decennio. Dunque, per il momento sarà il nuovo SUV a sostituire la berlina al vertice della gamma Audi. Lo riporta Autocar che ha avuto modo di parlare con Gernot Döllner, CEO di Audi.

L'Audi Q9 sarà la nuova ammiraglia della gamma Audi. Si tratta di un modello particolarmente importante per il mercato statunitense.

Tanto spazio e lusso

Il debutto è atteso nel corso del 2026. Il nuovo SUV sarà il modello più grande e lussuoso mai realizzato dalla casa automobilistica tedesca. Foto spia ne abbiamo già viste e hanno confermato le sue dimensioni XXL che lo collocheranno al di sopra della Q7. Modello che quindi diventerà la nuova ammiraglia della casa automobilistica tedesca. Il nuovo SUV è pensato sopratutto per il mercato americano ma sarà commercializzato anche nel Vecchio Continente.

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Delle sue caratteristiche tecniche al momento ne sappiamo poco. Indiscrezioni affermano che poggerà su di una versione modificata della piattaforma Premium Platform Combustion (PPC) del Gruppo Volkswagen e che offrirà una gamma di propulsori che comprenderà anche versioni elettrificate. Pare che potrebbe esserci anche un V8 a benzina biturbo da 4 litri dedicato alla versione di punta più potente SQ9. Inoltre, questo modello sarà anche la ''base'' del modello gemello a marchio Porsche che sarà lanciato sul mercato tra il 2027 e il 2028, di cui oggi sappiamo il nome in codice ''K1''.

Insomma, per il momento la nuova Audi Q9 diventerà la nuova ammiraglia della casa dei 4 anelli, offrendo tanto spazio, comfort e lusso. Visto che il debutto si sta avvicinando, è possibile che presto possano arrivare ulteriori dettagli oltre a nuove foto spia dei muletti che stanno svolgendo i test su strada.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/03/2026