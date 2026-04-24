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Volkswagen T-Roc e Golf, inizia l'era del Full Hybrid: ecco come funziona

Avatar di Filippo Vendrame, il 24/04/26

22 fa - Ecco come funziona e quali sono le modalità di utilizzo

Il primo Full Hybrid Volkswagen sarà disponibile sia sulla nuova T-Roc e sia sulla Golf a partire dal quarto trimestre dell'anno

Al momento della presentazione della nuova Volkswagen T-Roc, la casa automobilistica annunciò il prossimo arrivo della sua prima motorizzazione Full Hybrid. Finalmente ci sono novità poiché il marchio tedesco ha comunicato che il suo primo Full Hybrid sarà disponibile sia sulla nuova T-Roc e sia sulla Golf a partire dal quarto trimestre dell'anno. Contestualmente, Volkswagen ha raccontato qualcosa di più della sua nuova motorizzazione che si chiamerà semplicemente ''Hybrid''.

Volkswagen T-Roc e Golf Hybrid

Il nuovo Full Hybrid di Volkswagen

Innanzitutto, questa motorizzazione sarebbe stata offerta in due livelli di potenza: 136 e 170 CV. Volkswagen racconta che il nuovo powertrain è composto dal motore benzina 1.5 TSI evo2 abbinato al sistema ibrido e alla batteria da 1,6 kWh (lordi).

Il modulo ibrido comprende, tra le altre cose, un motore elettrico che offre trazione, un secondo motore elettrico come generatore, l'elettronica di potenza, un differenziale e trasmissione, nonché una frizione multidisco a controllo elettronico con propria centralina, utilizzata per innestare e disinnestare l'unità endotermica nella trasmissione. Nell'avantreno sono integrati anche un compressore elettrico per l'aria condizionata e un servofreno elettrico. La batteria è integrata nel pianale del veicolo nella parte posteriore sia della Golf che della T-Roc.

Le modalità di funzionamento: in serie e in parallelo

Il nuovo powertrain Full Hybrid sviluppato da Volkswagen offre tre modalità di funzionamento, tutte ovviamente gestite dall'elettronica.

  • Modalità solo elettrica: a basse velocità, quando si utilizza esclusivamente il motore elettrico, il motore endotermico è spento
  • Modalità in serie: il motore TSI è attivo ma disaccoppiato dalla trasmissione e quindi utilizzato solo per generare energia per il motore elettrico
  • Modalità in parallelo: il motore TSI è attivo come sistema di propulsione principale a partire da circa 60 km/h su strade extraurbane e autostrade; il motore elettrico supporta il motore endotermico, ad esempio, come booster in fase di accelerazione

Sulle nuove Volkswagen Golf e T-Roc Hybrid, i conducenti potranno scegliere tra tre modalità di guida: Eco, Comfort e Sport. Nel profilo Eco, la potenza massima del sistema è limitata al 70% e la funzione Boost è disattivata per ridurre i consumi energetici. Il profilo Comfort non limita la potenza del sistema e consente l'utilizzo della funzione Boost. Nel profilo Sport, viene migliorata la reattività del powertrain per massimizzare le prestazioni.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/04/2026
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Listino Volkswagen Golf
AllestimentoCV / KwPrezzo
Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Life 115 / 8531.350 €
Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Edition Plus 115 / 8531.550 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Life 150 / 11033.150 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus 150 / 11033.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG 115 / 8534.000 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Edition Plus DSG 115 / 8534.200 €
Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Life 115 / 8534.700 €
Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Edition Plus 115 / 8534.900 €
Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Style 150 / 11035.500 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Style DSG 115 / 8536.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line DSG 115 / 8536.550 €
Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line Plus DSG 115 / 8536.850 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV Style DSG 150 / 11038.150 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line DSG 150 / 11038.350 €
Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line Plus DSG 150 / 11038.650 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Life DSG 150 / 11038.750 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Edition Plus DSG 150 / 11038.950 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV Style DSG 150 / 11041.100 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line DSG 150 / 11041.300 €
Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line Plus DSG 150 / 11041.600 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Life DSG 150 / 11043.250 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Edition Plus DSG 150 / 11043.450 €
Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Style DSG 150 / 11045.200 €
Golf 2.0 TSI GTI DSG 265 / 19546.350 €
Golf 1.5 TSI eHybrid GTE DSG 177 / -49.200 €
Golf 2.0 TSI R DSG 4MOTION 333 / 24562.700 €
Golf 2.0 TSI R Black Edition DSG 4MOTION 333 / 24568.200 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Golf visita la pagina della scheda di listino.

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