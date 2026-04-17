Auto e politica

BYD ormai si sente un po' europea: chiede di entrare in ACEA

Avatar di Lorenzo Centenari, il 17/04/26

11 minuti fa - Se accettato, sarebbe il primo Costruttore cinese nella lobby auto

Il colosso dell’elettrico ha chiesto ufficialmente di aderire alla lobby dell'auto. Se accettato, sarebbe il primo Costruttore cinese

La guerra dell’auto non si combatte solo sui listini, ma anche nei corridoi che contano. Si apprende che BYD, il Costruttore che ha superato Tesla nelle vendite globali di EV, ha presentato domanda per entrare nell’Associazione Europea dei Costruttori d’Auto (ACEA).

La conferma arriva da Bloomberg, che cita un portavoce della lobby. Decisione ancora in stand-by, ma se il sì arrivasse, BYD farebbe la storia: prima marca cinese mai ammessa nel club che riunisce giganti come Volkswagen, Stellantis, Renault e BMW.

Oggi ACEA conta 17 membri, per lo più europei, pur con eccezioni illustri come Ford e Honda.

Questo mentre BYD sta ultimando il suo primo stabilimento europeo in Ungheria, con inizio della produzione di massa previsto entro questo trimestre. Una fabbrica nel cuore del Vecchio Continente che permetterà di aggirare i dazi e di giocare in casa.

BYD non vuole più essere soltanto un ospite.

Fonte: Bloomberg

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/04/2026
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