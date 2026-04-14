BYD + KFC: 9 minuti per caricare, 9 minuti per friggere

BYD continua la sua missione di trasformare la ricarica elettrica in un’esperienza mistica, o quantomeno calorica. Dopo aver svelato la tecnologia da 1.500 kW che porta le sue EV dal 10 al 97% in nove minuti, il super marchio cinese ha inaugurato la 5.000esima stazione Flash Charging (!). Già che c’era, ha stretto un patto di ferro (e olio bollente) con KFC.

BYD-KFC, accordo ad alto voltaggio

Nascono così le aree “9-minute drive-thru”: tu ordini dal touchscreen dell’auto, l’app KFC ti traccia come un missile terra-aria e quando arrivi il pollo è pronto, caldo e probabilmente più veloce della tua digestione. Una sorta di “Volvo–Mercedes–Starbucks” sull'esempio USA, ma con più fritto e meno pretese intellettuali.

BYD Flash Charging + KFC: la ricarica è... croccante

BYD non dice quanti KFC verranno elettrificati, ma il piano è chiaro: 20.000 stazioni in Cina entro fine anno e 6.000 all’estero nel 2026, di cui 3.000 in Europa. Le colonnine, configurabili come vere stazioni di servizio, promettono anche prestazioni da Siberia: dal 20 al 97% in 12 minuti a –30°C.

BYD Flash Charging, rete in espansione rapida

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/04/2026