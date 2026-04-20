BYD Dolphin Surf diventa un powerbank per elettrodomestici alla Milano Design Week 2026

BYD è presente alla Milano Design Week 2026 dove ha portato la Dolphin Surf che sarà protagonista di un progetto speciale in collaborazione con Haier. L'idea è quella di mostrare le potenzialità di un ecosistema interconnesso dove un'auto elettrica dotata della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) è in grado di poter alimentare dispositivi elettrici sfruttando l'energia contenuta nella batteria di trazione. Il progetto si chiama “Inside the Experience” ed è stato allestito nello spazio di Via Bergognone 26.

L'auto elettrica alimenta gli elettrodomestici della casa

In questo allestimento, la BYD Dolphin Surf viene sfruttata come fonte di energia per alimentare per un'intera settimana un elettrodomestico della Haier. Ricordiamo che il V2L è presente su tutti i modelli BYD, Dolphin Surf inclusa ovviamente, e consente di alimentare più dispositivi contemporaneamente utilizzando un adattatore collegato alla presa di ricarica della vettura. Il sistema V2L è in grado di erogare una potenza massima di 3 kW. Dunque oltre che gli elettrodomestici, sarà possibile alimentare computer portatili, e-bike, frigoriferi portatili, utensili da lavoro, monopattini elettrici e tanto altro ancora. Il Vehicle to Load apre quindi nuovi scenari di utilizzo della vettura elettrica, rendendo ogni modello ancora più versatile.

BYD Dolphin Surf in Italia

Questo modello lungo poco meno di 4 metri, è proposto in Italia in più versioni con una batteria che nelle varianti top di gamma arriva a 43,2 kWh (LFP). L'autonomia WLTP è fino a 322 km. Non manca la tecnologia con strumentazione digitale e infotainment dotato degli aggiornamenti OTA oltre che dei supporti ad Apple CarPlaye Android Auto. I prezzi? Si parte da 19.790 euro, messa su strada inclusa.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026