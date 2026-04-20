BYD Atto 3, al Salone di Pechino la nuova generazione con ricarica Flash

BYD sarà protagonista al Salone di Pechino dove presenterà la nuova generazione della Yuan Plus che in Europa conosciamo con il nome di Atto 3. L'annuncio è stato dato dalla casa automobilistica attraverso il suo account su Weibo dove ha sottolineato che il nuovo modello sarà dotato del supporto alla tecnologia di ricarica Flash Charging. Questo significa che la nuova BYD Atto 3, anzi la terza generazione del SUV come ha specificato il marchio cinese, adotterà pure le nuove batterie Blade Battery 2.0. Ne sapremo molto di più tra pochi giorni. Tuttavia va detto che i primi dettagli della nuova Yuan Plus/Atto 3 erano già emersi un po' di tempo fa attraverso il solito sito del ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) cinese.

BYD Atto 3

Come sarà la nuova BYD Atto 3?

Stando a quanto emerso fino a ora, il nuovo modello crescerà un po' di dimensioni e misurerà 4.665 mm lunghezza x 1.895 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con un passo di 2.770 mm. Quindi, sarà più lunga di 210 mm, più larga di 20 mm e più alta di 60 mm rispetto al modello precedente. Inoltre, il passo è stato allungato di 50 mm. Dal punto di vista del design, il frontale è stato poi ridisegnato per dare maggiore grinta al look del SUV e stando alla documentazione del MIIT, si potrà scegliere tra cerchi da 18 e 19 pollici. Gli interni non sono state mostrati ma passate foto spia avevano permesso di scoprire che troveremo uno stile minimalista come piace molto, un quadro strumenti digitale e un ampio display centrale per l'infotainment.

BYD Atto 3

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, dalla documentazione del MITT emerge che la nuova BYD Yuan Plus/Atto 3 sarà proposta in due versioni. La prima abbina una batteria LFP da 57.545 kWh a un motore elettrico da 200 kW (272 CV), per un'autonomia di 540 km. Ovviamente stiamo parlando del ciclo CLTC che come sappiamo è molto più generoso di quello WLTP. Ci sarà poi la versione con batteria da 68.547 kWh che alimenta un motore da 240 kW (326 CV). In questo caso la percorrenza sale a 630 km, sempre ovviamente CLTC.

BYD Atto 3

Come accennato all'inizio, anche il nuovo SUV elettrico disporrà delle nuove Blade Battery 2.0 e sopratutto della tecnologia di ricarica rapida che permette di raggiungere il 70% di carica in 5 minuti. La ricarica dal 10% al 97% richiede circa 9 minuti. Tra pochi giorni ne sapremo comunque molto di più. Vale la pena di ricordare che attualmente BYD sui mercati intenzionali vende la Atto 3 EVO basata sempre sulla precedente generazione del SUV. Da capire se e quando la terza generazione di questo modello debutterà sul mercato del Vecchio Continente.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026