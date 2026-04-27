Nuova BYD Atto 3 debutta al Salone di Pechino: più grande e con ricarica Flash

La nuova generazione della BYD Atto 3 ha fatto ufficialmente il suo debutto al Salone di Pechino 2026. Più grande rispetto all'attuale modello che conosciamo e che è venduto in Europa, adotta anche il sistema di Flash Charging che permette di effettuare ricariche ad altissima potenza. Ma andiamo con ordine.

BYD Atto 3

Esterni e interni

Come abbiamo già avuto modo di scoprire grazie alle prime informazioni emerse dal database del MIIT, il nuovo SUV elettrico misura 4.665 mm lunghezza x 1.895 mm larghezza x 1.675 mm altezza, con un passo che raggiunge i 2.770 mm. In pratica, è più lunga di 210 mm, più larga di 20 mm e più alta di 60 mm rispetto al modello attuale. Anche il passo è stato incrementato di 50 mm. Si potrà avere con cerchi da 18 o da 19 pollici. La nuova Atto 3 adotta il più recente linguaggio di design ''Loong Face'' di BYD con un frontale dotato di fari affilati e collegati tra loro da un elemento cromato. Sul mercato cinese, sarà offerta in 6 colorazioni. Salendo a bordo troviamo un ambiente minimalista come va di moda oggi e ovviamente c'è molta tecnologia.

BYD Atto 3

Troviamo un quadro strumenti digitale e centralmente sulla plancia un ampio display dedicato all'infotainment. C'è anche un head-up display, mentre la leva del selettore della trasmissione è collocata dietro al volante a due razze. Il tunnel centrale ospita due caricabatterie wireless per smartphone e non manca nemmeno un impianto audio con 16 altoparlanti.

Motori e autonomia

Due i powertrain offerti con la nuova BYD Atto 3. Il primo propone 272 CV con una batteria LFP da 57.545 kWh per un'autonomia CLTC di 540 km. Il secondo, invece, 326 CV e un accumulatore da 68.547 kWh per una percorrenza di 630 km. Come accennato all'inizio, il nuovo SUV elettrico può contare sulla tecnologia Flash Charging in abbinamento alle nuove batterie Blade Battery 2.0 che permettono di ricaricare in tempi record. I dati esatti per questo modello non sono state dichiarati ma la tecnologia Flash Charging sulla carta permette di passare dal 10 al 97% in appena 9 minuti. Sul fronte della sicurezza troviamo il sistema di assistenza alla guida DiPilot 300 basato su LiDAR.

La nuova generazione nasce con l'obiettivo di rilanciare le vendite dell'attuale modello che in Cina sono in ribasso da un po' di tempo. Ancora non è chiaro se e quando la nuova Atto 3 arriverà in Europa dove da poco è stata lanciata la nuova Atto 3 Evo, evoluzione, però, della precedente generazione.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026