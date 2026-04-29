Volkswagen ID. Polo si presenta: ecco com'è fatta la nuova compatta elettrica

Ci siamo, dopo mesi di foto spia e anticipazioni, la nuova Volkswagen ID. Polo ha fatto il suo debutto ufficiale. La nuova compatta elettrica di 4 metri è un modello fondamentale per il marchio tedesco che vuole ampliare la sua presenza del segmento delle elettriche, proponendo una vettura più accessibile. Strettamente imparentata con la nuova Cupra Raval che abbiamo già visto da vicino, è la seconda della gamma delle ''piccole elettriche'' che il Gruppo tedesco lancerà nel corso dell'anno. Entriamo più nei dettagli e andiamo a scoprire le principali caratteristiche della vettura.

Volkswagen ID. Polo

Esterni

Nuova Volkswagen ID. Polo misura 4.053 mm lunghezza x 1.816 mm larghezza x 1.530 mm altezza, con passo di 2.600 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 435 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si può salire a quota 1.243 litri. L'aspetto della vettura non è certo una sorpresa e reinterpreta tutti quegli elementi che nel corso del tempo hanno caratterizzato i modelli del marchio tedesco. Il frontale si caratterizza per fari dalle forme allungate e uniti tra loro da una barra luminosa. Anche il logo può essere illuminato. Al posteriore, invece, troviamo una barra luminosa che unisce i gruppi ottici. Al di sotto del logo è presente il lettering ID. POLO. La nuova compatta tedesca si può avere con cerchi fino a 19 pollici e trattandosi di un'auto elettrica, tanta cura è stata data all'aerodinamica per ottimizzarla il più possibile e il risultato di questo lavoro è un Cx di poco superiore a 0,26.

Volkswagen ID. Polo

Interni e tecnologia

L'abitacolo della nuova ID. Polo era già stato anticipato da Volkswagen all'inizio di gennaio. Niente eccessivo minimalismo perché il marchio tedesco aveva promesso che sarebbero tornati i tasti fisici per gestire alcune delle principali funzioni della vettura. Non mancano ovviamente il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e il sistema infotainment da 13 pollici dotato di una nuova interfaccia utente per rendere il suo utilizzo ancora più intuitivo. Al di sotto dello schermo centrale sono quindi presenti pulsanti fisici separati per le funzioni del climatizzatore e delle luci di emergenza. Inoltre, tra il pad per la ricarica wireless degli smartphone e i portabicchieri è presente un comodo comando a rotella che consente la regolazione del volume audio oltre alla selezione di tracce media e stazioni radio.

Il volante multifunzione dispone di comandi con pulsanti fisici e appare leggermente appiattito nella parte superiore e inferiore. L'interfaccia del quadro strumenti è personalizzabile e come aveva raccontato Volkswagen in passato, è presente una sorta di modalità retrò per ottenere una grafica che ricorda il cruscotto della Golf I degli anni ’80. L'illuminazione ambientale ID. Light adesso si estende non solo lungo la larghezza del cruscotto alla base del parabrezza, ma anche nelle portiere anteriori.

Volkswagen ID. Polo

Motori e autonomia

Nuova Volkswagen ID. Polo poggia sulla piattaforma MEB+ e può contare sulla trazione anteriore. Al momento del lancio saranno disponibili 3 motorizzazioni ma già sappiamo che più avanti arriverà la più performante versione GTI. Nel dettaglio, la compatta elettrica sarà proposta con il nuovo motore elettrico APP 290 nei seguenti livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV).

Le versioni da 116 e 135 CV saranno alimentate da una batteria LFP da 37 kWh (utilizzabili) che può essere ricaricata in corrente continua fino a una potenza di 90 kW, in corrente alternata, invece, fino a 11 kW. L'autonoma arriva fino a 329 km. Per quanto riguarda, invece, il modello più potente da 221 CV, Volkswagen ha scelto una batteria NMC da 52 kWh (utilizzabili) che consente una percorrenza fino a 455 km. In corrente continua si può raggiungere i 105 kW di potenza in ricarica. In alternata, invece, sempre 11 kW. Tutti i modelli raggiungono una velocità massima di 160 km/h. Più avanti arriverà la nuova Polo GTI da 226 CV.

ID. Polo potrà contare anche sulla ricarica bidirezionale e in particolare sulla tecnologia Vehicle-to-load che permette di alimentare con l'energia della batteria di trazione dispositivi elettrici fino a 3,6 kW. Sul fronte della sicurezza non mancano gli ultimi sistemi ADAS del marchio tedesco che permettono di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2.

Volkswagen ID. Polo

Prezzi

Il listino italiano non è ancora stato comunicato. In ogni caso, per la versione entry level da 116 CV si dovrebbe partire da circa 25.000 euro. In vendita da fine aprile.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/04/2026