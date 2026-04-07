Cupra Raval: prime opinioni sull'auto elettrica da 26.000 euro

Scopri la nuova Cupra Raval elettrica: design aggressivo, interni hi-tech, autonomia fino a 450 km e versioni fino a 226 CV

Sportività in forma compatta per l'era elettrica: Cupra Raval interpreta il tema con uno stile di grande impatto, forme furbissime che esaltano l'abitabilità e alcuni effetti speciali, negli interni e nelle tecnologie, per fare colpo sul pubblico più giovane. Arriva a luglio con tre versioni di lancio che scatenano la libidine; a ottobre la versione d'attacco da 26.000 euro.

Cupra Raval colorazione Manganese Matt, 3/4 anteriore dall'alto

Al primo sguardo mi colpiscono le forme muscolose, dinamiche, aggressive, sottolineate da scalfature sulle fiancate. Sprizza grinta da tutti i pori, questa Cupra Raval elettrica, che indossa con movenze da pantera una carrozzeria che sembra quasi la versione compatta della Batmobile. Metti che Batman debba fare un inseguimento nelle strette vie del centro...

Il design, va detto, non fa nulla per svelare la motorizzazione. Vuoi per l'ampia griglia anteriore, vuoi per i cerchi tutt'altro che lenticolari (da 18 o 19 pollici), la Raval passa facilmente per un'auto a motore termico.

Il forte carattere del design, che inevitabilmente risulterà polarizzante, fa quasi passare in secondo piano la razionalità estrema con cui la piattaforma MEB+ Volkswagen è stata valorizzata a dare un'abitabilità da riferimento.

Lunga 4,05 m, la Raval ha un passo di 2.600 mm che si traduce in una sistemazione accogliente per 4 passeggeri, mentre il pavimento piatto agevola l'ingresso dell'eventuale quinto passeggero (preferibilmente magrissimo).

E non finisce qui: apro il portellone, che appare molto leggero, e scopro un vano bagagli da riferimento. Intendiamoci, con il piano di carico al suo posto, la capienza pare piuttosto ordinaria, ma rimosso quest'ultimo si scopre un vano profondissimo a dare 441 litri di volume: ai vertici della categoria.

Cupra Raval Manganese Matt, la plancia

L'interno della Raval è molto caratterizzato in senso sportivo. In tutti gli allestimenti i sedili sono molto profilati e richiamano al mondo racing. Si passa dalle poltroncine Sport della Raval base ai Bucket Seats in pelle vegana dell'allestimento Endurance.

Al top dell'offerta ci sono i sedili Cup Bucket della Raval VZ, che fasciano il corpo come un abito di sartoria e trattengono in curva come le migliori sedute racing. In più, in questa declinazione vantano il rivestimento in tessuto 3D Knitted: una prima mondiale nell'automotive, importato dall'alta moda.

Grazie a speciali macchinari tessili, queste stoffe aprono la porta a una personalizzazione estrema ed escono dalla tessitrice già pronte all'uso: senza scarti e senza bisogno di ulteriori lavorazioni, a riduzione dell'impatto sull'ambiente. La selleria è poi in larga parte realizzata con tessuti riciclati e riciclabili, per un ulteriore nota green.

Completa l'allure tecnologica un'illuminazione ambient dinamica per l'alto di gamma, che proietta sui pannelli porta motivi animati: anche questa è una prima mondiale nel mondo automotive ed è collegata tanto ai drive mode quanto alle segnalazioni di pericolo degli aiuti alla guida.

Cupra Raval Manganese Matt, i sedili

Effetti speciali ne abbiamo?

La Raval VZ aggiunge poi un ulteriore effetto speciale, che si chiama funzione e-Launch. Attivandola, allo sprint al semaforo si accompagnano coreografie luminose ed effetti sonori dedicati, studiati apposta per rendere il tutto più eccitante.

Il sound, del resto, è un altro punto forte della Raval, che per creare l'atmosfera sulle versioni top sfrutta un impianto Sennheiser immersivo con 12 altoparlanti e 475 W di potenza.

Poi, naturalmente, non manca una plancia tutta digitale, con strumentazione da 10,25'' e un infotainment da 12,9'' basato su Android. Pochi i tasti fisici, praticamente solo sul volante, ma le regolazioni per la temperatura e per il volume dell'audio rimangono sempre a portata di touch sulla fascia inferiore dello schermo a centro plancia.

Impressionante, in questo segmento, la dotazione di aiuti alla guida, che al top dell'equipaggiamento può comprendere parcheggio automatico e telecomandato via smartphone, insieme a una guida autonoma di secondo livello che riconosce precedenze e stop.

Non mancano la funzione di arresto automatico del veicolo in caso di malore del conducente, telecamere a 360° e il sensore anti-collisione in retromarcia. Innovativa la funzione Pedal Missed Operation, che previene danni se il guidatore ha premuto l'acceleratore per sbaglio in presenza di un ostacolo.

Versione Raval 116 CV Raval 135 CV Endurance VZ Motore elettrico anteriore elettrico anteriore elettrico anteriore elettrico anteriore Potenza 116 CV 135 CV 211 CV 226 CV Coppia n.d. n.d. n.d. 290 Nm Cambio rapporto fisso rapporto fisso rapporto fisso rapporto fisso Trazione anteriore anteriore anteriore anteriore Velocità n.d. n.d. n.d. 175 km/h Da 0 a 100 km/h n.d. n.d. n.d. 6,8'' Dimensioni 4,05 x 1,78 x 1,51 m 4,05 x 1,78 x 1,51 m 4,05 x 1,78 x 1,51 m 4,05 x 1,78 x 1,51 m Bagagliaio da 441 litri da 441 litri da 441 litri da 441 litri Batteria 37 kWh 37 kWh 52 kWh 52 kWh Autonomia 300 km 300 km 450 km 400 km Ricarica max 10-80% n.d. 23 minuti 24 minuti 24 minuti Prezzo da 26.000 euro n.d. n.d. n.d.

Cupra Raval arriverà nelle concessionarie a luglio 2026 in tre edizioni di lancio, tutte con batteria da 52 kWh. Le prime due sono basate sulla verisione Endurance, ossia la long range da 450 km di autonomia, con 211 CV di potenza e una velocità di ricarica DC fino a 105 kW.

Si parte con la Launch Edition da 29.950 euro, in colore Fjord Blue, che ha già di serie sistema keyless, retrocamera, volante riscaldato e cerchi da 18 pollici.

La Launch Edition Plus, da 33.950 euro, è proposta in colore cangiante Plasma, che cambia tinta secondo la luce. Aggiunge al pacchetto cerchi da 19'', la suite completa di aiuti alla guida (ADAS), con funzioni di parcheggio intelligenti, fari Matrix LED, telecamere a 360°, le luci ambient proiettate sui pannelli porta, vetri privacy, navigatore e l'impianto audio Sennheiser a 12 altoparlanti.

Top dell'offerta lancio è la Launch Edition VZ da 226 CV e 400 km di autonomia, che costa 39.950 euro. Proposta in colore Manganese Matt opaco, Cupra Raval VZ Extreme vanta i sedili sportivi avvolgenti Cup Bucket rivestiti in tessuto 3D, tetto panoramico, alcune personalizzazioni estetiche e la predisposizione per il gancio di traino.

Cupra Raval Manganese Matt, il cerchio da 19''

A ottobre l'entry level

Successivamente alle Launch Edition la gamma sarà composta di tre versioni (Raval, Endurance e VZ), proposte in quattro combinazioni di motore, con prezzi a partire da circa 26.000 euro: Raval declinata in versione da 116 o da 135 CV avrà un pacco batteria ad alta tensione LFP da 37 kWh netti, con ricarica rapida DC di serie.

Le varianti Endurance (211 CV) e VZ (226 CV), monteranno invece il nuovo pacco batteria a celle unificate NMC PowerCo da 52 kWh netti. Tutte le versioni prevedono trazione anteriore e possibilità di guida one-pedal, in cui decelerazione e frenata si possono modulare dosando il rilascio dell'acceleratore.

L'allestimento VZ prevede, in più, assetto ribassato a controllo elettronico su 15 livelli DCC (Dynamic Chassis Control), differenziale a controllo elettronico e controllo di stabilità disattivabile, per una guida più dinamica.

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