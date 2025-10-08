Nuova Cupra Formentor VZ5, il risveglio della bestia. Video

Tutto calcolato. Prima, Cupra Formentor ci ha fatto disperare, sostenendo che a partire dal restyling del 2024 non avrebbe più indossato il mantello da supereroe.

Poi, il colpo di scena: Formentor VZ5 è viva. Si era solo presa un break. O meglio, ''siesta''.

3...2...1... Play!

Tanta agitazione è motivata: sotto il cofano di nuova Formentor VZ5 scalpita l'iconico cinque cilindri TSI da 2,5 litri di origine Audi, la cui fama mondiale si deve ad Audi RS3.

Come in passato, sul SUV compatto iberico il pentacilindrico Audi sprigiona 390 CV (e 480 Nm di coppia): fanno 10 CV in meno rispetto a RS3, tuttavia Cupra assicura come il motore sia stato ''ricalibrato per offrire un'esperienza ancora più emozionante''.

Cupra Formentor VZ5 is back!

Il 2.5 TFSI viene obbligatoriamente abbinato al cambio DSG a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione integrale con tecnologia di ripartizione longitudinale e laterale della coppia incorporata. E al volante, pure un pivellino si sente un pilota esperto.

Formentor VZ5 la distinguerai da Formentor VZ dal paraurti anteriore, dallo splitter anteriore con logo VZ5 inciso, dai cerchi in lega da 20 pollici in rame con design VZ5, inoltre dai passaruota più larghi, un paraurti posteriore e un diffusore raffinati.

In realtà, la differenza più evidente è un'altra. Cioè i quattro terminali diagonali in rame del sistema di scarico, fuoco alle polveri.

Cupra Formentor VZ5: segni particolari? Quattro...

All'interno, raffinatezza, digitalizzazione e sapore di corse. Illuminazione ambientale, dettagli interni personalizzati, sedili avvolgenti Cupra. Presto ci auguriamo di ricevere le immagini.

Produzione dal primo semestre del 2026, tiratura limitata a sole 4.000 unità.

Sospiro di sollievo: Cupra guarda all'auto elettrica, ma non ha perso il gusto di giocare con le auto sportive. Quelle con un'anima.

Nuova Cupra Formentor VZ5 in vendita dal 2026

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/10/2025