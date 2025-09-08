Cupra Formentor diventa un SUV "biologico". Cosa vuol dire?

Quando un carattere ribelle non esclude una spiccata sensibilità per la sostenibilità. Quella sensibilità che manifesta Cupra Formentor in salsa Tribe Edition, nuova versione speciale 2025 estesa pure a Terramar, Leon, Leon Sportstourer.
Formentor un SUV biologico... in che senso? Leggi, per favore.
Cupra gamma Tribe Edition 2025
All'esterno
Tribe Edition significa innanzitutto nuovo colore esterno Manganese Matt, perché anche l'occhio vuole la sua parte.
Ma andiamo al sodo: i nuovi cerchi in lega da 19 pollici nella nuova colorazione Sulphur Green incorporano il 20% di materiale riciclato.
Il paraurti anteriore con spoiler contiene a sua volta il 20% di plastica riciclata.
Cupra Formentor Tribe Edition: cerchi ''riciclati''
Ma la vera anima bio è all'interno.
Bioabitacolo
Anche per le finiture della console e sulla cornice interna dei diffusori d’aria è stata scelta una nuova vernice Sulphur Green di Manckiewicz, formulata con il 15% di materiale a base biologica.
Cupra Formentor Tribe Edition, gli interni
Infine, i tessuti della zona centrale dei sedili sono realizzati con materiale riciclato al 100% e con una tecnica che utilizza una macchina per maglieria controllata da computer per creare il materiale nella sua forma tridimensionale, eliminando la necessità di tagliare e cucire, con conseguente zero spreco di materiale.
Sostenibile anche il processo di lavorazione dei sedili
Tanto basta a meritarsi l'etichetta bio. Da parte nostra, almeno.
Disponibili con tutte le opzioni di propulsione, le nuove Tribe Edition di Cupra Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar entreranno in produzione nell’ultimo trimestre del 2025. Presto, i prezzi.