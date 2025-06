Formentor, due nuovi allestimenti "Dark". Full optional, ma convenienti

Se per Cupra Formentor vai pazzo e vorresti configurarla top di gamma (ma ti secca spendere una cifra per un SUV compatto) prenditi un secondo e leggi cosa ha di speciale la nuova special edition bi-colore.

Bi-colore, sì, ma non nel senso che ha il tetto a contrasto. Il senso, è che la serie limitata è in vendita in due colori diversi.

Cupra Formentor Dark Night è quella verniciata in Midnight Black metallizzato, come l'esemplare in copertina.



è quella verniciata in metallizzato, come l'esemplare in copertina. Cupra Formentor Dark Stone è invece tinta in Magnetic Tech Matt, vernice opaca e ancor più appariscente (come l'esemplare nella foto sotto).



Cupra Formentor Dark Stone

FORMENTOR ''DARK'', QUALI VANTAGGI

Il vantaggio di acquistare Cupra Formentor in edizione ''Dark'', è che il livello di equipaggiamento è uguale (o quasi) al livello VZ, ma a un prezzo molto più conveniente.

All'allestimento base, in pratica, si aggiungono accessori di design e funzionali che fanno la differenza. Accessori come:

i cerchi in lega da 19 pollici in nero opaco;

in nero opaco; i fari anteriori LED Matrix ;

; i sedili avvolgenti in Dinamica con inserti in similpelle;

con inserti in similpelle; il sedile conducente elettrico;

l'accesso e l'avviamento senza chiave Keyless Advanced ;

; l'illuminazione ambiente Smart Wraparound ;

; il portellone elettrico handsfree;

il DCC (Dynamic Chassis Control);

(Dynamic Chassis Control); la videocamera posteriore.



Cupra Formentor Dark Night e Dark Stone: gli interni

Prezzi e motorizzazioni

Cupra Formentor Dark Night e Dark Stone disponibili sia con motorizzazione ibrida plug-in (1.5 e-Hybrid 204 CV DSG), sia Diesel (2.0 TDI 150 CV DSG). I prezzi? Et voilà.

Formentor ''Dark Night'' Formentor ''Dark Stone'' 2.0 TDI 150 CV 44.750 euro 45.750 euro 1.5 e-Hybrid 204 CV 49.500 euro 50.500 euro

Cupra sostiene che, rispetto ai rispettivi allestimenti entry level con l'aggiunta dei singoli accessori, in configurazione Dark il risparmio sugli optional ammonta al 50%.

Proiettati sul car configurator Cupra e verifica tu stesso se ciò corrisponde al vero. E non perdere tempo, sono serie limitate!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/06/2025