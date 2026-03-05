Nuova Cupra Born 2026, interni e bagagliaio del restyling

Cupra Born è stata protagonista di un restyling piuttosto corposo che ha introdotto diverse novità, tra cui un rinnovato design molto più affilato che esalta il DNA sportivo tipico della casa automobilistica spagnola. L'aggiornamento, però, non si è limitato agli esterni perché gli interni sono stati rivisti per migliorare la qualità percepita, il comfort e la tecnologia. Andiamo quindi ad approfondire proprio le novità dell'abitacolo che Cupra ha introdotto.

Plancia ed interni

La struttura della plancia non è stata modificata ma adesso troviamo un nuovo quadro strumenti digitale più grande. Il nuovo Virtual Cockpit è da 10,25 pollici contro i precedenti 5,3 pollici. In questo modo sarà possibile visualizzare con maggiore facilità le informazioni di marcia. Centralmente c'è sempre il sistema infotainment da 12,9 pollici con supporti ad Android Auto e ad Apple CarPlay. Inoltre, i comandi dell’illuminazione sono stati ridisegnati per migliorarne ulteriormente l’utilizzo, consentendo di gestire le luci esterne in modo più semplice.

Altra importante novità, il volante che adesso adotta comandi fisici e non capacitivi. In questo modo per il conducente sarà possibile gestire con maggiore facilità le funzioni chiave della vettura. Il nuovo volante integra i pulsanti per selezionare le modalità di guida oltre alle palette per gestire i livelli della frenata rigenerativa ma solamente sulle versioni più potenti della nuova Cupra Born 2026. Non mancano nemmeno porte USB-C e il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

I pannelli porta anteriori e posteriori sono stati ridisegnati. Ad esempio, sul pannello porta lato guida, i comandi sono stati rivisti e il controllo dei quattro finestrini è stato integrato in un pannello più intuitivo. Con il restyling della Born, Cupra ha rivisto anche il sistema d'illuminazione ambientale che si adatta alla modalità di guida selezionata.

Il conducente e il passeggero anteriori, avranno a disposizione sedili sportivi avvolgenti di serie (o CUP Bucket per le versioni più sportive VZ). L'abitacolo della Cupra Born 2026 presenta dettagli e finiture in rame che si estendono anche alle maniglie delle porte e agli elementi decorativi.

Con il restyling è stata prestata maggiore attenzione anche al comfort dei passeggeri posteriori. Infatti, le bocchette del climatizzatore sono state aggiunte nella parte posteriore della console centrale, migliorando la distribuzione dell'aria. Migliorati anche materiali e finiture per alzare l'asticella della qualità percepita.

Di serie, i sedili adottano i rivestimenti in SEAQUAL Yarn derivato da plastiche marine riciclate, o tessuto Dinamica, realizzato con il 73% di poliestere riciclato, nella sezione centrale dei sedili anteriori. La modanatura del cruscotto, invece, è stata realizzata in materiale riciclato al 75%. Infine, è stata migliorata la qualità dell'audio grazie all’integrazione della tecnologia Contrabass di Sennheiser nell’impianto audio premium a 10 altoparlanti.

Bagagliaio

Non ci sono particolari novità, invece, per quanto riguarda il bagagliaio che offre una capacità di 385 litri. Curiosità, la nuova Cupra Born introduce per la prima volta un gancio di traino per il portabiciclette come optional.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/03/2026