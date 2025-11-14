Compatte sportive

Ritorno alle origini: ecco una Cupra come piace a noi

1 ora fa - Cupra Leon VZ TCR sembra un'auto da competizione. Invece è per la strada

Cupra Leon VZ TCR sembra un'auto da competizione. Ed è così, ma è pure per la strada. Troppo estrema? Spostati su Cupra Leon VZ

Spiace, ma la Cupra che fa battere forte il tuo cuore non è un SUV alto da terra: è una hatchback cattiva, nervosa, leggera, che parla la lingua delle piste.

Con nuova Leon VZ TCR (e la versione lightLeon VZ), finalmente, il marchio catalano rimette al centro ciò che lo ha reso famoso: la sportività a trazione anteriore, a forma di Leon.

Cupra Leon VZ TCR e Leon VZ

Il ritorno del DNA Cupra

Cupra pesca direttamente dai box dei campionati turismo e porta su strada (e sottolineiamo ''su strada'') una Leon che più estrema non si può (sì, ma sul serio).

L’edizione speciale VZ TCR nasce per celebrare le 499 Leon da gara vendute nel mondo, e lo fa riproponendo lo stesso spirito rude, diretto, privo di filtri.

Due cosette tecniche: motore 2.0 turbo benzina da 325 CV e 420 Nm, cambio DSG a 7 rapporti, differenziale anteriore VAQ, assetto DCC reattivo in millisecondi.

Scatto 0-100 km/h in 5,4 secondi, velocità massima senza limitatore (scusi e quanto fa, i 300?), freni Akebono a 6 pistoni per il 100-0 km/h.

Cupra Leon VZ TCR. Commento tecnico: che belva!

Dulcis in fundo (alla macchina), quadruplo terminalie di scarico color rame. La ricetta insomma è nota, ma qui viene servita con più pepe, più grip, più tutto.

Non è solo una questione di numeri. Segnati anche i sedili posteriori rimovibili per ridurre il peso, la barra duomi con rete integrata, le cinture a 4 punti con sedili CUP Bucket, i cerchi alleggeriti dedicati, gli pneumatici da 245 mm e non poteva mancare un'aerodinamica specifica fatta di splitter, spoiler, minigonne, diffusore.

Il risultato (in attesa delle foto: fate presto, please!) è un abitacolo che ti supplica di mollare tutto e puntare verso il primo autodromo utile.

Sorella minore: Cupra Leon VZ

Prima della TCR arriva Leon VZ, un antipasto piccante per chi non vuole aspettare troppo. Stesso 2.0 da 325 CV, stesse vibrazioni da “auto vera”, meno estremismo da corsa.

Questa è Cupra Leon VZ

Prodotta in 1.500 esemplari e attesa nel primo trimestre 2026, promette un assaggio del carattere Cupra più puro. Quello che preferisce mantenere basso il baricentro, invece di puntarlo verso il cielo come fanno i SUV.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/11/2025
    Listino Cupra Leon
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Leon 1.5 TSI 150 / 11033.450 €
    Leon 1.5 Hybrid DSG 150 / 11037.200 €
    Leon 2.0 TDI DSG 150 / 11038.150 €
    Leon 1.5 e-HYBRID DSG 204cv 204 / 15043.500 €
    Leon 2.0 TSI DSG VZ 300 / 22148.350 €
    Leon 1.5 e-HYBRID DSG 272cv VZ 272 / 20048.950 €
    Leon 1.5 e-HYBRID DSG VZ Extreme 272 / 20055.500 €
    Leon 2.0 TSI DSG VZ Extreme 300 / 22156.100 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Cupra Leon visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Cupra Leon
