Ritorno alle origini: ecco una Cupra come piace a noi

Spiace, ma la Cupra che fa battere forte il tuo cuore non è un SUV alto da terra: è una hatchback cattiva, nervosa, leggera, che parla la lingua delle piste.
Con nuova Leon VZ TCR (e la versione lightLeon VZ), finalmente, il marchio catalano rimette al centro ciò che lo ha reso famoso: la sportività a trazione anteriore, a forma di Leon.
Il ritorno del DNA Cupra
Cupra pesca direttamente dai box dei campionati turismo e porta su strada (e sottolineiamo ''su strada'') una Leon che più estrema non si può (sì, ma sul serio).
L’edizione speciale VZ TCR nasce per celebrare le 499 Leon da gara vendute nel mondo, e lo fa riproponendo lo stesso spirito rude, diretto, privo di filtri.
Due cosette tecniche: motore 2.0 turbo benzina da 325 CV e 420 Nm, cambio DSG a 7 rapporti, differenziale anteriore VAQ, assetto DCC reattivo in millisecondi.
Scatto 0-100 km/h in 5,4 secondi, velocità massima senza limitatore (scusi e quanto fa, i 300?), freni Akebono a 6 pistoni per il 100-0 km/h.
Cupra Leon VZ TCR. Commento tecnico: che belva!
Dulcis in fundo (alla macchina), quadruplo terminalie di scarico color rame. La ricetta insomma è nota, ma qui viene servita con più pepe, più grip, più tutto.
Non è solo una questione di numeri. Segnati anche i sedili posteriori rimovibili per ridurre il peso, la barra duomi con rete integrata, le cinture a 4 punti con sedili CUP Bucket, i cerchi alleggeriti dedicati, gli pneumatici da 245 mm e non poteva mancare un'aerodinamica specifica fatta di splitter, spoiler, minigonne, diffusore.
Il risultato (in attesa delle foto: fate presto, please!) è un abitacolo che ti supplica di mollare tutto e puntare verso il primo autodromo utile.
Sorella minore: Cupra Leon VZ
Prima della TCR arriva Leon VZ, un antipasto piccante per chi non vuole aspettare troppo. Stesso 2.0 da 325 CV, stesse vibrazioni da “auto vera”, meno estremismo da corsa.
Prodotta in 1.500 esemplari e attesa nel primo trimestre 2026, promette un assaggio del carattere Cupra più puro. Quello che preferisce mantenere basso il baricentro, invece di puntarlo verso il cielo come fanno i SUV.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Leon 1.5 TSI
|150 / 110
|33.450 €
|Leon 1.5 Hybrid DSG
|150 / 110
|37.200 €
|Leon 2.0 TDI DSG
|150 / 110
|38.150 €
|Leon 1.5 e-HYBRID DSG 204cv
|204 / 150
|43.500 €
|Leon 2.0 TSI DSG VZ
|300 / 221
|48.350 €
|Leon 1.5 e-HYBRID DSG 272cv VZ
|272 / 200
|48.950 €
|Leon 1.5 e-HYBRID DSG VZ Extreme
|272 / 200
|55.500 €
|Leon 2.0 TSI DSG VZ Extreme
|300 / 221
|56.100 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Cupra Leon visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Cupra Leon