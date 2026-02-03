Cupra Formentor aggiunge l'unica versione che mancava

È un riflesso duro a sradicarsi: quando senti la parola ''Business'' applicata a un listino, il pensiero corre ancora a grigie berline coi copricerchi in plastica e il fascino di un foglio Excel.

Ma a Martorell la noia è vietata per statuto ed è con gioia che diamo il benvenuto a Cupra nell'impostatissimo mondo delle flotte, nella certezza che da adesso in poi l'auto aziendale avrà tutto altro sapore.

Per la prima volta nella sua giovane storia, il brand lancia un allestimento specificamente pensato per le flotte aziendali, battezzandolo con una fantasia dirompente: gamma Business.

Cupra Formentor, la prima volta della Business

Cupra cuce una divisa Business su misura per Formentor, Terramar e Leon Sportstourer, ma è su Formentor, il ''crossover-che-piace-un-po-a-tutti'', che focalizziamo l'attenzione (non ce ne vogliano le escluse, a cui va tutta la nostra simpatia).

Senza fronzoli

Non è solo una questione di marketing. Sviluppare un allestimento dedicato ai professionisti significa ottimizzare il TCO (Total Cost of Ownership).

Tradotto per chi non mangia pane e leasing: hanno messo insieme tutto quello che serve davvero per non sfigurare davanti al fleet manager o al commercialista, limando il prezzo finale.

L'allestimento Business ha già tutto quel che serve

Cupra sa anche che l'utente business è pigro: non vuole sfogliare mille pagine di optional. Così ha incluso di serie il pacchetto Edge, che è un po’ il ''kit di sopravvivenza premium'' del professionista moderno:

Keyless Advanced e portellone elettrico ''handsfree'' (perché quando hai le mani occupate da mazzette di contratti o borse della spesa, è una manna);

Smart Wraparound : l'illuminazione ambientale che fa molto ufficio in Silicon Valley;

Retrocamera e antifurto: per evitare che la giornata finisca male nel parcheggio del centro commerciale.



Aggiungici i cerchi da18” Sonora Silver e la vernice metallizzata già inclusa, e il gioco è fatto.

Formentor Business con cerchi da 18'' Sonora Silver

Formentor Business è disponibile su quasi tutto lo scibile motoristico Formentor (eccezion fatta per le cattivissime VZ, perché va bene il benefit, ma non esageriamo): si va dal 1.5 TSI da 150 CV (anche manuale, anche Mild Hybrid) al 2.0 TDI 150 CV (che per chi macina chilometri il Diesel resta il Re), fino all'immancabile ibrida plug-in (1.5 e-Hybrid 204/272 CV).

A chi conviene davvero?

Il prezzo d’attacco è di 38.500 euro (1.5 TSI), cioè soli 1.300 euro in più rispetto alla versione basica.

Numeri che fanno gola non solo alle grandi aziende, ma anche (e soprattutto) ai liberi professionisti e alle partite IVA. Qui la logica è semplice: avere un valore residuo più alto grazie a una dotazione standardizzata e un canone di noleggio più basso grazie al prezzo d'acquisto competitivo.

Ma attenzione: la gamma Business è aperta anche ai privati. Se cerchi una Formentor già ''bella e pronta'', senza dover impazzire al configuratore e con un occhio al portafoglio, questa è una scorciatoia da valutare.

Azienda o privato che tu sia, diciamo che Formentor Business è la scelta razionale che non ti fa sentire un ragioniere. Perché è la macchina per chi vuole che i conti tornino, ma vuole anche girarsi a guardarla una volta parcheggiata.

Cupra Formentor è sempre un bel guardare

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/02/2026