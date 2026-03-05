Nuova Cupra Born 2026, più grinta con il restyling: fino a 326 CV e 600 km di autonomia

Debutta il restyling della Cupra Born che introduce un look molto più affilato che dona maggiore grinta alla compatta elettrica della casa automobilistica spagnola. Le novità non si limitano comunque al solo design dato che arrivano pure miglioramenti per gli interni per alzare l'asticella della qualità percepita. Infine, non mancano nemeno novità di motore. La produzione del nuovo modello inizierà nel secondo trimestre del 2026, con il lancio sul mercato previsto per l'estate 2026.

Design, più grinta per la Cupra Born

Cupra Born restyling

Cupra non si è limitata ad apportare pochi ritocchi al look della sua compatta elettrica. Il volto è stato ridisegnato per renderlo molto più appuntito. Paraurti ridisegnato con prese d'aria riviste e più elaborate, frontale shark nose e soprattutto nuovi fari caratterizzati da una firma luminosa con elementi triangolari. Tra gli optional non manca la possibilità di scegliere i fari con tencologia Matrix LED. Le modifiche non si sono limitate alla parte anteriore perché i desiger spagnoli sono intervenuti pure sul posteriore rivedendo paraurti e portellone. Inoltre, troviamo anche un più ampio e vistoso diffusore che permette di enfatizzare ulteriormente il look sportivo della compatta elettrica di casa Cupra. Sempre dietro vediamo i gruppi ottici a tutta larghezza e il logo Cupra illuminato.

Con il restyling, per la nuova Cupra Born 2026 si potrà scegliere tra cerchi da 19 e 20 pollici, caratterizzati da nuovi design, oltre a pneumatici più larghi (235 mm). Come spesso capita con l'arrivo dei facelift, la casa automobilistica ha introdotto pure nuove colorazioni. Oltre alle tinte Glacial White, Midnight Black, Aurora Blue, Vapor Grey e Dark Forest, arriva la nuova colorazione Timanfaya Grey. Nuova Cupra Born misura 4.336 mm lunghezza x 1.809 mm larghezza x 1.540 mm altezza, con un passo di 2.766 mm. Rispetto al precedente modello, la lunghezza è cresciuta di 12 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono invece 385 litri.

Interni, migliora la qualità e più tecnologia

Cupra Born restyling

Con il restyling, l'abitacolo della Cupra Born 2026 evolve. Partiamo dalla tecnologia. Al posto del quadro strumeni digitale da 5,3 pollici, arriva uno schermo più grande da 10,25 pollici che migliora la leggibilità e la fruzione delle informazioni di marcia. Sempre da 12,9 pollici, invece, il display del sistema infotainment. I tecnici della casa automobilistica hanno poi riprogettato il volante della Born che include comandi fisici per migliorare la gestione delle funzioni chiave della vettura. Sulle versioni più potenti troviamo anche i paddle dietro al volante che servono a modificare il livello della frenata rigenerativa.

I pannelli delle portiere anteriori e posteriori sono stati ridisegnati ed è stato rivisto pure il sistema d'illuminazione ambientale. Chi sale a bordo potrà accomodarsi su sedili avvolgenti Bucket e sulla più sportiva versione VZ sui sedili CUP Bucket. Non mancano nemmeno nuovi rivestimenti per migliorare la qualità dell'abitacolo. Maggiore attenzione al comfort di chi si siede dietro. Infatti, sono state aggiunte nella parte posteriore della console centrale delle bocchette del climatizzatore.

Motori e prestazioni

Cupra Born restyling

Nuova Cupra Born 2026 sarà proposta in 3 configurazioni differenti.

VZ : 240 kW / 326 CV - batteria da 79 kWh e autonmia di 600 km

: 240 kW / 326 CV - batteria da 79 kWh e autonmia di 600 km Impulse+ : 170 kW / 231 CV - batteria da 79 kWh e 600 km di autonomia

: 170 kW / 231 CV - batteria da 79 kWh e 600 km di autonomia Impulse+: 140 kW (190 CV) - batteria da 58 kWh e 450 km di autonomia

La più potente Born VZ è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Parlando della ricarica, la batteria da 79 kWh in corrente continua potrà raggiungere una potenza di picco pari a 185 kW, mentre in corrente alternata di 11 kW. Dell'accumulatore più piccolo sappiamo solo la potenza in corrente alternata, sempre di 11 kW.

Tra le novità, la funzione One Pedal che consente di rallentare fino all'arresto, semplicemente alzando il piede dall'acceleratore. Per le versioni VZ e Endurance arriva anche il Launch Control. Ovviamente anche il setup di assetto e telaio è stato rivisto per migliorare la dinamica di guida e con questo aggiornamento è stato introdotto il nuovo Travel Assist 3.0. C'è anche la funzione V2L.

Prezzi

Cupra Born restyling

Il listino non è stato comunicato ma i prezzi saranno in linea con quelli attuali.

