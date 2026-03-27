Cupra Tavascan si aggiorna: nuova entry level, più tecnologia e ricarica bidirezionale

Nuova entry level, infotainment aggiornato, audio migliorato e funzione Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni

Novità in arrivo per la Cupra Tavascan. Per il 2026 arriva un aggiornamento che introduce novità di elettronica, nuove funzionalità per il comfort e una nuova versione base. La produzione del nuovo modello partirà nelle prossime settimane con le consegne previste dopo l'estate. Per il momento non ci sono ancora informazioni sui prezzi del nuovo Model Year. Entriamo più nei dettagli e vediamo più da vicino le novità dell'aggiornamento del SUV elettrico (qui la nostra prova).

Cupra Tavascan

Cupra Tavascan 2026, nuova versione base

Per rendere più accessibile il SUV elettrico arriva una nuova versione ''entry level'' dotata di un motore da 140 kW (190 CV) abbinato a una batteria con una capacità di 58 kWh che offre un'autonomia di circa 435 km con una singola carica e può essere ricaricata dal 10% all'80% in circa 26 minuti. Questo nuovo modello della gamma della Tavascan andrà ad affiancare le versioni Endurance da 210 kW (286 CV) e batteria da 77 kWh e VZ da 250 kW (340 CV) con batteria da 77 kWh.

Nuova strumentazione digitale

Il model Year 2026 della Cupra Tavascan arricchisce il SUV elettrico con il nuovo digital cockpit da 10,25 pollici. Aggiornamento pure per il sistema infotainment che può contare adesso su di una piattaforma basata su Android Automotive che permette di accedere a un ampio ecosistema di app. Inoltre, è stato introdotto un nuovo volante con pulsanti fisici. Per l'abitacolo arrivano ulteriori novità tra cui nuove bocchette per il climatizzatore che si attivano ancora prima che il conducente salga in auto. Una volta che l'auto inizia a ''sentire'' la chiave, attiva automaticamente il sistema di climatizzazione e regola poi la direzione dei flussi dell'aria in base agli occupanti e alla posizione del sole. Inoltre, può essere gestito attraverso comandi vocali.

Cupra Tavascan 2026 introduce anche la chiave digitale. I conducenti possono sbloccare, avviare e condividere l'accesso al veicolo utilizzando il proprio smartphone. Sarà possibile condividere fino a 4 chiavi digitali. In caso di problemi, l'auto potrà essere sbloccata con una Smart Card.

Cupra Tavascan

Ricarica bidirezionale

Adesso sarà possibile sfruttare la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). Attraverso un adattatore si potrà utilizzare l'energia della batteria di trazione per alimentare dispositivi elettrici esterni. Per i modelli più potenti con batteria da 77 kWh c'è il Launch Control per garantire la massima accelerazione da fermo. Non manca nemmeno la guida One Pedal. L'impianto audio già esistente, dotato di 12 altoparlanti e firmato Sennheiser, è stato ulteriormente migliorato in questa nuova versione grazie all'integrazione della tecnologia Sennheiser Contrabass. Infine, con il nuovo Model Year arriva la nuova colorzione Dark Void.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/03/2026