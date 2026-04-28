Nuova Volkswagen ID. Polo, tutto pronto per il debutto: ecco quando sarà presentata

La nuova Volkswagen ID. Polo sta arrivando e adesso c'è pure una data per il suo debutto ufficiale. Infatti, attraverso il suo account su LinkedIn, Andreas Mindt, responsabile del design del Gruppo tedesco, ha comunicato che la nuova ID. Polo sarà svelata domani 29 aprile. Inoltre, ha condiviso un paio di teaser che mostrano alcuni dettagli della nuova compatta elettrica. Ma cosa sappiamo della Volkswagen ID. Polo? In realtà quasi tutto. Tra foto spia e anticipazioni fornite direttamente dalla casa automobilistica, il quadro è oramai chiaro e adesso mancano solamente i dettagli. Anzi, non possiamo non ricordare che circa un mese fa erano circolate su Internet addirittura le foto senza camuffamenti del nuovo modello.

Volkswagen ID. Polo

Un modello importante per Volkswagen

Nuova Volkswagen ID. Polo poggia sulla piattaforma MEB+ e sarà lunga 4.053 mm, larga 1.816 mm e alta 1.530 mm, con passo di 2.600 mm. Per i bagagli a disposizione ci saranno invece 435 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si potrà salire a quota 1.243 litri. Il suo design oramai non ha praticamente più segreti e così pure gli interni. Già perché Volkswagen ha già mostrato in passato come sarà l'abitacolo della nuova compatta elettrica. Dietro al nuovo volante multifunzione a 2 razze troverà posto il pannello della strumentazione digitale da 10,25 pollici, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display touch da 13 pollici del sistema infotainment. L'ambiente non sarà eccessivamente minimalista perché non mancheranno una serie di pulsanti fisici per gestire alcune delle principali funzionalità dell'auto come il climatizzatore.

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni, la nuova ID. Polo sarà proposta in 4 livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) e 155 kW (211 CV). Al vertice della gamma troveremo poi la ID. Polo GTI con un powertrain da 166 kW (226 CV). A seconda delle versioni ci saranno batterie da 37 (LFP) a 52 kWh (NMC) per un'autonomia che nel modello più efficiente arriverà a circa 450 km secondo il ciclo WLTP.

Insomma, tutto pronto per il debutto di questo modello che sarà molto importante per i piani di crescita di Volkswagen nel segmento delle elettriche. Il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi attorno a quota 25 mila euro. Non rimane che attendere la presentazione per scoprire gli ultimi segreti della ID. Polo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/04/2026