BYD Ti7, il Defender cinese sta arrivando (e sono guai?)

Chi li ferma più, questi di BYD? Dopo aver spaziato dalla A alla Z, aggredendo il segmento delle citycar con Dolphin Surf e sfidando Porsche con Denza Z9 GT, il gigante di Shenzhen apre un nuovo fronte: il fuoristrada premium.

Il modello si chiamerà Ti7 - dove Ti sta per Titanium, nel caso servisse conferma che l'ambizione non manca - e arriverà in Europa entro fine 2026, sostiene Auto Express, che pubblica una foto teaser. Arriverà quindi, a quanto pare, anche prima di Yangwang U8, altro peso massimo che dalle nostre parti non si è ancora visto.

Il Ti7 è già in vendita in Cina sotto il sub-brand premium Fangchengbao. Le dimensioni parlano chiaro: 5 metri di lunghezza, 2 di larghezza, 1,86 di altezza, praticamente le stesse del Land Rover Defender 110, con cui la somiglianza estetica, a essere maliziosi, non è esattamente casuale. E che è sotto attacco da Est, a quanto pare.

Fangchengbao Ti7 (credits: fangchengbao.com)

Sul fronte tecnico, Ti7 arriva con motorizzazione ibrida plug-in: un 1.5 turbo benzina abbinato a uno o due motori elettrici, trazione posteriore o integrale e fino a 200 km di autonomia in EV (ciclo CLTC, il che significa che, nella realtà europea, aspettatevi qualcosa di meno). In patria è appena arrivata anche una versione full electric da 750 km di range con tecnologia Flash Charging da oltre 1.000 kW, ma per il mercato europeo è presumibilmente prevista solo la PHEV.

L'interno promette uno schermo centrale da 15,6 pollici, quadro strumenti digitale da 12,3, head-up display, frigorifero di bordo e doppio tetto panoramico. Quanto alla stazione per droni sul tetto - sì, esiste nella versione cinese - è lecito aspettarsi che rimanga un'esclusiva locale. Peccato.

Fangchengbao Ti7, gli interni (credits: Wikipedia)

L'unica nota stonata rispetto al Defender riguarda le capacità off-road pure: gli angoli di attacco e uscita del Ti7 (24° e 25°) sono sensibilmente inferiori a quelli del sovrano britannico (38° e 40°), mentre la profondità di guado si ferma a 600 mm, contro i 900 mm del rivale. Chi punta a scalare le Alpi in modalità avventura dovrà farci pace.

Sul prezzo, in Cina il Fangchengbao Ti7 parte dall'equivalente di circa 23.000 euro. In Europa sarà tutta un'altra storia, ma le credenziali per scombussolare quella nicchia, le abbiamo elencate tutte.

Fonte: Auto Express

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/05/2026