Geely Galaxy Battleship 700: il SUV 4x4 sfida la Defender in Europa

Geely Galaxy Battleship 700 è la risposta cinese alla Defender o alla Toyota Land Cruiser. A quanto pare, la vedremo anche in Europa o almeno nel Regno Unito nel 2028 come hanno confermato i colleghi inglesi di Auto Express. Lo scorso anno, al Salone dell'Auto di Shanghai del 2025, era stato presentato un prototipo e come era stato promesso allora, la versione di produzione è sostanzialmente identica, continuando a presentare un design squadrato. Forme massicce, grandi passaruota con protezioni in plastica, linea del tetto piatta e fari rotondi, tutti elementi che richiamano un po' non solo Land Cruiser e Defender ma pure la Ford Bronco.

Geely Galaxy Battleship 700

Estetica a parte, la nuovissima Geely Galaxy Battleship 700 adotta un powertrain ibrido Plug-in dotato di 3 motori elettrici che dovrebbe fornire ottime prestazioni e non solo. Già perché il powertrain sfrutta l'intelligenza artificiale per determinare il modo migliore per affrontare il percorso che si deve affrontare.

Parlando con Auto Express, Flavien Dachet, responsabile dello studio di design di Geely, ha riconosciuto le analogie tra i fuoristrada Geely e quelli che conosciamo.

C'è stata, ovviamente, una certa ispirazione. Ma se si guardano i fuoristrada classici, seguono sempre la stessa ricetta. Che si tratti della Defender, della Mercedes Classe G, della Bronco o dei modelli classici, i codici sono gli stessi. Si tratta quindi di come interpretarli in modo che siano riconoscibili.

Interni, tecnologia e motori

Per il momento, Geely ha fornito poche informazioni sulla Galaxy Battleship 700, limitandosi a condividere alcune immagini del modello di produzione. Degli interni, in particolare, ha mostrato una sola foto in cui vediamo, tra le altre cose, una serie di pulsanti fisici per quelle che sembrano essere varie funzioni fuoristrada, come il bloccaggio dei differenziali. Si può notare anche il grande selettore della trasmissione. La promessa è comunque di interni confortevoli e di qualità.

Geely Galaxy Battleship 700

Per quanto riguarda il powertrain, i dettagli per il momento non solo ancora stati resi noti. Tuttavia, al momento sappiamo che la nuova Battleship si basa sull'ultima versione della piattaforma SEA di Geely. Questa piattaforma è già utilizzata dalla Lotus Eletre e dalla Zeekr 9X e presenta un propulsore ibrido plug-in con tre motori elettrici che forniscono la trazione integrale. Ad esempio sulla Zeekr le unità elettriche sono abbinate ad un motore endotermico di 2 litri di cilindrata e a un pacco batterie da 70 kWh che garantisce una lunga autonomia in elettrico. Sarà davvero questa la motorizzazione della Geely Galaxy Battleship 700?

In ogni caso, in attesa di saperne di più, la casa automobilistica sottolinea che questo modello utilizzerà l'AI per determinare quale modalità di guida utilizzare, in base al percorso che sta affrontando. I prototipi della Battleship sono stati testati in vari ambienti, dal gelo della Svezia settentrionale ai deserti della Cina e quindi nulla è stato lasciato al caso. In Europa o almeno nel Regno Unito nel 2028. Manterrà sempre lo stesso nome? Lo capiremo nel corso del tempo ma questo modello sarà il primo di una nuova gamma 4x4 di Geely.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/03/2026