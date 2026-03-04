La Geely Galaxy Cruiser sta arrivando, pronta la sfida alla Defender. Anticipazioni

Il nuovo fuoristrada sta affrontando i test in Svezia e sarà venduto non solo in Cina ma pure in Europa

Geely si sta preparando a lanciare un nuovo fuoristrada che enterà in diretta concorrenza con la Land Rover Defender dato che sarà venduto anche in Europa, almeno nel Regno Unito. Si tratta della versione di produzione del concept Galaxy Cruiser ch aveva fatto il suo debutto al Salone di Shanghai del 2025. Secondo i colleghi di AutoExpress, questo modello dovrebbe chiamarsi Galaxy Battleship. Scelta del nome a parte, la casa automobilistica cinese sta portando avanti lo sviluppo del fuoristrada e ha condiviso alcune immagini del veicolo, ovviamente ancora camuffato, durante i test invernali che si stanno svolgendo in Svezia. Il debutto in Cina sarebbe atteso entro la fine dell'anno, forse già al Salone di Pechino ad aprile. Per il Vecchio Continente bisognerà attendere un po'. AutoExpress parla del 2028 per la disponibilità nel Regno Unito.

Cosa sappiamo?

Geely Galaxy Cruiser

Durante questi test svolti in Svezia in condizioni climatiche particolarmente sfidanti, Geely ha verificato il funzionamento del sistema di climatizzazione, l'efficienza del gruppo propulsore e la dinamica di guida. Esteticamente, la versione di produzione è molto simile al concept dell'anno scorso, confermando le indiscrezioni che volevano il prototipo già quasi pronto per la produzione in serie. A giudicare dalle nuove immagini, il nuovo fuoristrada di Geely potrebbe facilmente essere scambiato per la Defender vista la sua forma squadrata, la linea del tetto alta e gli ampi passaruota. Possiamo comunque osservare la presenza sul tetto del sensore LiDAR per le funzionalità di assistenza alla guida di cui sarà dotato. L'abitacolo del modello di produzione non è stato mostrato ma stando a quanto visto con il concept troveremo sicuramente tanta tecnologia con un ampio display centrale per il sistema infotainment.

Fuoristrada ibrido Plug-in

Geely Galaxy Cruiser

Per il momento Geely non ha voluto ancora raccontare nulla di preciso sulle specifiche tecniche di questo suo nuovo fuoristrada. Per il momento circolano solamente alcune indiscrezioni. Pare che il fuoristrada possa adottare la piattaforma GEA Evo e utilizzare il powertrain Plug-in della Geely Galaxy M9 che è composto da un motore benzina di 1,5 litri abbinato a ben 3 motori elettrici. La potenza massima di sistema sul SUV cinese M9 arriva a 640 kW (870 CV) e ad alimentare le unità elettriche ci pensa una batteria con una capacità di 41,5 kWh.

Geely, parlando del concept, raccontava che utilizzata un sistema basato sull'AI per scegliere la modalità di utilizzo del powertrain più adatta in base al contesto di guida. Probabilmente, almeno in Cina, il nuovo fuoristrada di Geely dovrebbe adottare il sistema di guida assistita G-Pilot H7 con oltre 30 sensori e chip Nvidia Drive Thor che offe una capacità di calcolo pari a 700 TOPS.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/03/2026