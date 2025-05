Land Rover Defender 2026: restyling, nuovo infotainment e sistemi ADAS aggiornati

Con il restyling del modello 2026, il nuovo Land Rover Defender introduce aggiornamenti al design esterno, un sistema infotainment da 13,1 pollici e nuovi sistemi ADAS per la sicurezza alla guida. Scopri tutte le novità.

Le nuove luci della Land Rover Defender 2026

Tra le novità principali al design del nuovo SUV Land Rover 2026 spicca il nuovo disegno dei fari anteriori, caratterizzato da una sezione centrale più compatta e da una firma luminosa aggiornata. Le luci posteriori, invece, sono ora oscurate con una finitura smoked.

Anche la griglia anteriore è stata ritoccata, con la barra centrale in nero lucido di serie per tutta la gamma. I paraurti sono verniciati in argento oppure in grigio satinato, a seconda della versione.

Il nuovo display touch da 13,1'' della Land Rover Defender 2026

L’abitacolo della Defender 2026 vede l’introduzione di un nuovo display touch da 13,1 pollici, che sostituisce l’unità precedente da 11,4 pollici.

Il nuovo schermo occupa completamente lo spazio tra la console centrale e la parte superiore del cruscotto, migliorando l’ergonomia e la visibilità delle informazioni.

Telecamera a infrarossi e monitoraggio dell’attenzione del conducente

Tra le dotazioni tecnologiche compare anche una telecamera a infrarossi rivolta verso il conducente, integrata nella colonna dello sterzo, per rilevare l'attenzione del guidatore.

Imposto dalle leggi europee, questo sistema può emettere allarmi visivi e sonori in caso di distrazione: per fortuna le impostazioni sono regolabili tramite il menu assistenza alla guida dell’infotainment.

Cruise control adattivo per l’off-road

In tema di sistemi di assistenza alla guida Land Rover, per la prima volta, il Defender 2026 può essere equipaggiato con il cruise control adattivo off-road, disponibile come optional.

Questo sistema consente di mantenere una velocità costante su terreni difficili, migliorando il comfort e la sicurezza nella guida fuoristrada.

Il sensore d'attenzione a infrarossi sulla Land Rover Defender 2026

Land Rover non ha ancora ufficializzato le motorizzazioni disponibili per il modello 2026, ma si prevede che l’attuale gamma venga riconfermata. Le opzioni includono:

Diesel mild-hybrid 6 cilindri in linea biturbo da 3,0 litri ,con 200 CV, 249 CV o 300 CV

Benzina Plug-in hybrid 2,0 litri da 300 CV e 50 km di autonomia elettrica dichiarata

Benzina V8 5,0 litri sovralimentato con potenze di 426 CV, 500 CV o 525 CV

Benzina mild-hybrid V8 biturbo da 4,4 litri e 635 CV di provenienza BMW per il top gamma Defender Octa

Il nuovo Land Rover Defender 2026 parte da un prezzo base di 57.135 sterline nel Regno Unito. Maggiori dettagli su prezzi allestimenti e optional per l'Italia saranno annunciati più avanti nel corso dell’anno, ma la gamma uscente attaccava a 68.300 euro.

Vista laterale della Land Rover Defender 2026

Quali sono le principali novità del Land Rover Defender 2026?

Il modello 2026 introduce un restyling esterno, un nuovo touchscreen da 13,1 pollici, una telecamera per il monitoraggio del conducente e il cruise control adattivo per l’off-road.

Che dimensioni ha il nuovo schermo del sistema infotainment?

Il nuovo display ha una diagonale di 13,1 pollici, migliorando la leggibilità e l’integrazione con la plancia.

Il nuovo Defender 2026 avrà motori diversi?

No, la gamma di motorizzazioni dovrebbe rimanere invariata rispetto al modello attuale, con opzioni diesel, ibride plug-in e V8 ad alte prestazioni.

Quanto costa il Land Rover Defender 2026?

Il prezzo base parte da £57.135 nel Regno Unito. In Italia, la gamma attuale parte da 68.300 euro.

Quando sarà disponibile il nuovo Defender?

La data di commercializzazione non è stata ancora annunciata, ma si prevede il lancio entro la fine del 2025.

Scopri prezzi e versioni della Land Rover Defender sul sito ufficiale. Voglia di classico? Scopri il restomod ufficiale della Land Rover Defender originale.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/05/2025