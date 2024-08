Land Rover Defender V8: l'originale torna in vendita. Aggiornata

A grande richiesta torna in vendita la Land Rover Defender originale in un restomod ufficiale della Casa che l'aggiorna dove serve

Ma è vecchia o è nuova? Non sarà mica elettrica? No, niente paura: Land Rover lancia un restomod ufficiale realizzato da Land Rover Classic Works Bespoke per il classico Defender V8, che ne aggiorna le dotazioni essenziali senza snaturarla, per fare del leggendario 4x4 inglese un vero rivale per la Mercedes Classe G.

Land Rover Defender V8, le nuove luci a LED

Prodotto da Land Rover Classic, il restomod ufficiale della ''vera'' Defender ha telaio, interni ed esterni rielaborati. Si parte dai fari, naturalmente, che ora sono a LED per una migliore illuminazione. E per i cerchi - in lega - si può scegliere tra 16 o 18 pollici di diametro. Ricca l'offerta di accessori, tra cui pedane laterali, una scala per arrivare al tetto e la verniciatura su campione, per i clienti più ''fashion''. Ma l'originale stile squadrato, coi bordi smussati e tutto il suo carisma, rimane invariato.

Land Rover Defender V8, lo firma Land Rover Classic Bespoke

All’interno, i sedili, i pannelli delle porte, il tetto e il cruscotto sono ora rivestiti in pelle, con una scelta tra 5 varianti a discrezione del cliente. Quanto ai sedili sono disponibili due opzioni: una che privilegia il comfort e l’altra, firmata Recaro, più profilata e dall'aspetto più sportivo. La radio originale lascia il posto a un nuovo infotainment con touchscreen da 3,5 pollici, che offre navigazione satellitare, radio DAB e connettività Bluetooth: lo so, lo schermo è risicato, ma l'idea era mantenere il più possbile l'estetica fedele all’originale.

Land Rover Defender V8, la plancia rivestita in pelle

Sotto al cofano, c'è il motore V8 aspirato da 5,0 litri ‘AJ’ di JLR, che eroga 405 CV e 515 Nm, scaricati a terra attraverso un cambio a otto marce fornito da ZF. Gli ammortizzatori sono Bilstein, così come le molle, e le barre antirollio Eibach contribuiscono a dare una guida più moderna tra le curve. Anche i freni sono stati oggetto di miglioramento, con componentistica Alcon e pinze a quattro pistoni per aumentare la potenza di arresto.

Land Rover Defender V8, i sedili sportivi Recaro

I prezzi per la Defender V8 by Works Bespoke partono da 190.000 sterline più le tasse per un modello 90 a quattro posti: fanno poco più di 270.000 euro IVA compresa al cambio attuale. Per un modello 110 a cinque posti e passo più lungo ci vogliono oltre 288.000 euro mentre per il sette posti la spesa sfiora l'equivalente di 300.000 euro. Ciascun esemplare, fatto su ordinazione, sarà basato su una Defender originale prodotta tra il 2012 e il 2016, che verrà fornita direttamente da Land Rover. Per richieste in merito i riferimenti sono il sito Landrover.com, il numero telefonico +44 (0) 2476 566 600, o l'indirizzo email sales@classic‑jaguarlandrover.com.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/08/2024