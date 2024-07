Defender OCTA come non l'avete ancora vista: alla... moviola. Video

Se siete dei fan Land Rover, ne avrete già lette di cotte di crude, essendo le specifiche e le immagini già online da inizio luglio. Quindi già saprete che Defender OCTA è il Defender più prestante della storia: il propulsore, lo chassis, le soluzioni tecnologiche per farlo scorrere come sulle rotaie sia su strada, sia ovviamente in fuoristrada. Quello che possiamo fare, visto che c'è una vocina che sussurra al nostro orecchio che sapete già un sacco di cose, è riproporvi la super Defender - in anteprima in questi giorni al Goodwood Festival of Speed 2024 - in una chiave un po' diversa e ancor più suggestiva delle pure cifre. Ovvero, tramite una serie di cortometraggi. Tra una clip e l'altra, ripassiamo insieme le caratteristiche che fanno di Defender OCTA un mezzo molto speciale. Vai col primo video (ma sfoglia anche la gallery fotografica, perbacco).

V8 POWER Basato su Defender 110 (la versione a 5 porte e a passo standard) e dal nomignolo che è un omaggio alla forma ottaedrica del diamante, il minerale più duro e resistente sulla faccia della Terra, Land Rover descrive Defender OCTA come ''il modello più resistente, più capace e più lussuoso della famiglia''. Il motore, innanzitutto. Defender OCTA è alimentata dal V8 Twin Turbo mild-hybrid di origine BMW di 4,4 litri di cilindra e con 635 CV di potenza e 750 Nm (fino a 800 Nm in modalità OCTA) disponibili da 1.800 a quasi 6.000 giri/min., accoppiato a un cambio automatico a 8 marce con riduttore di coppia. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,0 secondi, velocità massima di 250 km/h (con cerchi in lega leggera da 22 pollici e pneumatici all terrain).

IL SESTO SENSO Le capacità dinamiche di Defender OCTA vanno oltre quelle di qualsiasi precedente Defender anche grazie all'introduzione delle sospensioni 6D Dynamics interconnesse idraulicamente, insieme ad ampie modifiche hardware e geometriche. L’altezza da terra è stata aumentata di 28 mm, l'assetto è stato allargato di 68 mm. Per offrire sicurezza e controllo su qualsiasi terreno, garantendo sia la massima articolazione delle ruote in fuoristrada sia la riduzione del rollio su strada, i componenti delle sospensioni rivisti includono anche bracci trasversali più lunghi e resistenti e ammortizzatori attivi unici con accumulatori separati. La OCTA dispone infine di dischi freno anteriori da 400 mm potenziati con pinze Brembo e il rapporto di sterzo più veloce di qualsiasi Defender fino ad oggi.

DRIVING MODE Le funzionalità complete di nuova Defender OCTA, che può rilevare automaticamente su quale superficie viene guidata e ottimizzare di conseguenza le impostazioni dinamiche, sono sbloccate tramite le sue modalità di guida avanzate. Oltre alla modalità Comfort predefinita, la modalità Dynamic offre la migliore esperienza su strada incentrata sulle prestazioni, regolando le impostazioni di sterzo, acceleratore e sospensioni del veicolo con una sola pressione del pulsante trasparente del logo sul volante. Premendo a lungo lo stesso pulsante si accede alla modalità OCTA, la prima modalità di guida fuoristrada Defender dedicata con un focus sulle prestazioni. La modalità OCTA (video sotto) abilita anche una modalità Off-road Launch, per un'accelerazione ottimale. E, se combinata con le impostazioni di controllo della trazione più basse (TracDSC o DSC OFF), attiva anche un'esclusiva calibrazione ABS Off-Road per prestazioni di frenata ottimali anche su superfici allentate. Per manovre in fuoristrada più tecniche, la suite Defender di modalità Terrain Response rimane sempre a disposizione, con le sue calibrazioni specifiche per Sand, Mud and Ruts, Grass Gravel Snow e Rock Crawl, assistita da ADAS per il fuoristrada, come ClearSight Ground View 3, che rende il cofano ''trasparente'' per una migliore visibilità e sicurezza fuori dai sentieri battuti.

VEDI ANCHE

SUA ALTEZZA La tipica ''presenza'' Defender e il focus all-terrain conferiscono a Defender OCTA un carattere ancor più audace. Gli pneumatici da 33 pollici di diametro sono i più grandi mai montati su una Defender di produzione, e includono uno pneumatico Goodyear Advanced All-Terrain 1 sviluppato appositamente. Questo ha richiesto l'estensione dei passaruota, che completano la sezione anteriore del veicolo ottimizzata per il fuoristrada, con un design unico della griglia che consente un maggiore flusso d'aria sotto il cofano, un nuovo paraurti posteriore che incorpora un sistema di scarico attivo a quattro terminali, una robusta protezione sottoscocca che include una parte anteriore in lega di alluminio con finitura in grafite, infine punti di recupero anteriori e posteriori con finitura Phosphor Bronze a vista.

Notare i quattro terminali di scarico

CHE FEELING All'interno, la prima fila presenta sedili Performance completamente nuovi che offrono maggior supporto e poggiatesta integrati. La stretta associazione di Defender con la musica viene portata alla ribalta con la coinvolgente tecnologia audio ''Body e Soul Seat'', disponibile per la prima volta su Defender. Il sedile Body and Soul è stato sviluppato in collaborazione con esperti del settore musicale SUBPAC e Coventry University, consentendo al conducente e al passeggero anteriore di ''sentire'' la musica, oltre che ascoltarla. Sono disponibili anche sei programmi di benessere per aiutare a rilassare gli occupanti o contribuire a migliorare le risposte cognitive in movimento, a seconda delle preferenze.

E CHE PREZZI Il nuovo registro ordini Defender OCTA sarà disponibile a breve, con un prezzo indicativo a partire da 187.000 euro. Defender OCTA Edition One, serie speciale disponibile per il primo anno di produzione, ha un prezzo indicativo di 205.900 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/07/2024