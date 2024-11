Land Rover lancia la sfida al Rally Dakar: con Defender al via nel 2026

Land Rover ha annunciato la sua prossima partecipazione al Rally Dakar del 2026 con un team ufficiale che porterà in gara il SUV Defender appositamente elaborato per la massacrante competizione Marathon. Inoltre, il marchio Defender sarà il partner automobilistico ufficiale della Dakar dal 2025 al 2028, supportando gli eventi con una flotta di veicoli di assistenza e trasporto per l’organizzazione, oltre a giornalisti e VIP. Land Rover fornirà anche sei ''veicoli da ricognizione altamente specializzati'' per testare i percorsi per eventi futuri.

Land Rover alla Dakar 2026: partecipazione alla gara con il brand DefenderAL VIA CON IL MARCHIO DEFENDER Bisogna però precisare che il costruttore inglese userà il marchio Defender per iscriversi alla Dakar 2026, essendo il modello più specialistico della Casa e altrettanto riconosciuto a livello globale. Infatti, la Defender è da sempre identificata per le sue credenziali da off-road, ma questo è un vero debutto al famoso rally per un team “factory” Defender. L'obiettivo del costruttore britannico è dimostrare la ''robustezza estrema e la capacità della Defender nella competizione off-road più impegnativa al mondo''. Tuttavia, la versione per la gara segnerà molto probabilmente un solco significativo dal modello di produzione, sia in termini di design che di specifiche tecniche. Tutti dettagli che conosceremo nei prossimi mesi.

Land Rover alla Dakar 2026: il costruttore britannico partner ufficiale dal 2025LE PAROLE DEL TEAM PRINCIPAL Il Defender Dakar Works Team, questo il nome della squadra, è guidato dal direttore generale di JLR Motorsport, James Barclay, che ha affermato: ''La nostra prima partecipazione ufficiale alla Dakar significa che siamo proprio all'inizio del nostro viaggio. Siamo consapevoli di quanto dobbiamo imparare e realizzare prima di partire nel 2026, ma siamo già a buon punto e non vediamo l'ora di iniziare l'avventura''. Il capo squadra ha rivelato che maggiori informazioni sul programma saranno condivise durante ilRally Dakar 2025. Non è chiaro quale allestimento del SUV fungerà da base, ma è molto probabile che la base di partenza sarà la Defender Octa con telaio adattato, sospensioni più robuste e il V8 biturbo da 4,4 litri con 635 CV elaborato. Soprannominato ''l'evento di rally raid più duro al mondo'', il Rally Dakar, nel 2025 alla sua 47ma edizione, si svolgerà tra il 3 e il 17 gennaio in Arabia Saudita, seguendo un percorso che si estende da Bisha a Shubaytah, attraverso il deserto dell’Empty Quarter.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/11/2024