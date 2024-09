Land Rover Defender 6x6: inarrestabile? Parliamone... Il video

Meglio di così non si può: questo il significato della parola inglese ''ultimate'' con cui, nel video, il costruttore definisce la Apocalypse World Ender, un immane fuoristrada a sei ruote motrici derivato dalla Land Rover Defender. Che sembra perfetto per maciullare zombie in un film da serie B, ma destinato a incagliarsi miseramente come un transatlantico in una piscina, se provate a guidarlo nel centro storico di qualunque città europea, sulle strade dei passi alpini o per le vie delle città africane come il Cairo. Siamo sicuri che sia meglio dell'originale?

UN PRIMA MONDIALE La World Ender non è la prima Apocalypse 6x6 di cui vi diamo notizia: prima di lei, un fuoristrada simile ma derivato dalla Jeep Wrangler, che Daniel Radcliffe (ex Harry Potter) guidava nel film The Lost City. Apocalypse Manufacturing, del resto, è il nome dell'officina che l'ha realizzata: un negozio di personalizzazione, con sede a Pompano Beach in Florida. “Questo veicolo [il primo allestimento a sei ruote motrici basato sulla Defender monoscocca del 21° secolo, dice l'azienda, n.d.r.] rappresenta il culmine della nostra esperienza nella creazione di macchine robuste, ad alte prestazioni e ultra-lusso progettate per sfidare la leggendaria Mercedes G-Wagon 6x6”, dice Joseph Ghattas, fondatore e CEO della factory americana, che potete vedere nel video qui sopra.

VEDI ANCHE

Land Rover Defender Apocalypse World Ender 6x6 by SoFlo Customs

INTENTI BELLICOSI La prima modifica è stata allargare il SUV di oltre 60 cm - come se già non fosse largo abbastanza - utilizzando parti fabbricate su misura. Tutti i sensori di parcheggio sono stati ricollocati e ricalibrati, e all'anteriore è stata applicata una protezione arancione chiamata “Cow Killer”: una ''bull bar'' dalle estremità appuntite e dalle intenzioni bellicose. Che sarebbe meglio sfogare sugli zombie che su povere mucche indifese. Sotto, l'assetto è rialzato tramite una sospensione completa costruita da Apocalypse Manufacturing: “Nessuno fa un kit di sollevamento per questa cosa”, dice Ghattas.

Apocalypse World Ender 6x6 by SoFlo Customs, 3/4 posteriore

QUANTO COSTA La potenza proviene da un V-8 sovralimentato da 5,0 litri che produce 518 cavalli — la stessa unità presente nella Defender V8 di serie, e se anche la World Ender 6x6 sfrutta le sei ruote motrici come impostazione predefinita, il conducente può scegliere di passare alla trazione posteriore secondo necessità. Un asse ''tandem'' personalizzato supporta il retrotreno e l’intera sospensione è ad aria e consente al veicolo di alzarsi o abbassarsi di 20 centimetri. Le ruote sono da 38 pollici e anche il serbatoio di carburante è “leggermente più grande” rispetto a quello di serie, dice Ghattas. Apocalypse sta prendendo ora le ordinazioni per la World Ender 6x6 sul sito SoFloCustom.com: i prezzi partono da poco meno di 335.000 euro, al cambio attuale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/09/2024