Vamos! Defender Eivissa Edition, un party (super) esclusivo

Prima che vi montiate la testa: soltanto 6 esemplari (a un prezzo sconosciuto, ma per certo non esattamente di favore), per di più acquistabili soltando recandosi direttamente in loco (no, non a Gaydon in UK). Spento sul nascere ogni moto di entusiasmo (sì, oggi siamo un po' cattivi), passiamo alle informazioni sul prodotto. Land Rover Defender Eivissa Limited Edition è la serie speciale che si ispira (ma dai?) all'isola di Ibiza, di cui Eivissa è il nome in lingua catalana. Nota, diciamo così, per la sua allegra vita notturna, ma anche per il suo profondo legame con la natura, Ibizia è sede in questi giorni dell'evento Destination Defender Ibiza: è qui, e soltanto qui, che si può prenotare il proprio esemplare super speciale. Che poi: di tanto speciale, che cosa contiene?

La preferisci Blu Mediterraneo...

DAL TRAMONTO ALL'ALBA In realtà, Defender Eivissa si distingue essenzialmente per la tinta esterna e per i badge. Le tinte sono il Sunrise (tre esemplari di Defender 110 a 5 porte) e il Noontide (tre Defender 90 a 3 porte), tinte vivaci e soprattutto col loro perché. Rappresentano infatti i colori dell'isola in diversi momenti della giornata: Defender Sunrise combina una tonalità gialla con accenti neri lucidi, richiamando il ''magico giallo dell'alba'', visibile dopo una notte vivace. Il suo alterego, la Noontide, è dipinta in una tonalità azzurra con accenti bianchi che si ispira al blu del cielo e del Mar Mediterraneo, in contrasto con le case bianche dell'isola. Stop. Emblemi Eivissa a parte, Land Rover non menziona altre caratteristiche speciali. Non si conosce nemmeno il motore, né il livello di allestimento: logico aspettarsi un equipaggiamento generoso.

...o ''giallo alba''?

SIMBOLOGIA Casomai, la special edition di autunno 2024 del leggendario fuoristrada british sarebbe stata concepita dalla Casa come ''un omaggio alla ricca storia e al significato culturale dell'isola''. Il numero stesso della tiratura avrebbe un legame con l'antica storia di Ibiza: il nome originale dell'isola, ''Iboshim'', venne coniato dai Fenici per onorare Bess, una divinità associata alla protezione, alla fertilità e al benessere domestico, ma soprattutto legata al numero 6.

Il badge Eivissa e poche altre caratteristiche speciali (tinte a parte)

INFO (IN)UTILI Destination Defender Ibiza è iniziata il 13 settembre e terminerà il 29 settembre. L'evento include una serie di attività per gli appassionati Land Rover, tra cui viaggi su strada e in fuoristrada verso le attrazioni locali, escursioni, coasteering, yoga e benessere, sessioni in piscina, feste di apertura e chiusura, nonché varie esperienze culinarie con piatti locali. State schiattando di invidia? Pure noi. Special guest è dunque Defender Eivissa, ma a contenderle la scena c'è anche lei, Defender OCTA, la Defender V8 più potente di ogni epoca. In fondo, a Ibiza, l'unica ospite sgraditala sobrietà è la dea della sobrietà.

Defender è in vena di festeggiamenti

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/09/2024