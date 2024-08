Nuova Land Rover Discovery sarà ispirata (anche) alla ID Buzz

La Land Rover Discovery è in vendita dal 2017 ed è il modello più longevo della gamma Land Rover, ma non sarebbe solo questo il motivo per cui è anche il meno venduto. Se la Discovery attuale ha totalizzato lo scorso anno appena 16.750 unità, che sono quasi la metà di quelle della Discovery Sport, una parte rilevante del problema sarebbe l'enorme successo della Defender, che avrebbe messo in ombra il resto della famiglia JLR. Per questo il Gruppo starebbe ripensando interamente la Discovery, così da dare alla sesta generazione in preparazione un carattere unico e distintivo, che le permetta di spiccare.

Land Rover Defender OCTA

LA RICETTA Il riposizionamento dovrà allontanare la Discovery dalla Defender, incarnando in modo più chiaro il ruolo di auto per avventure in famiglia: offrire raffinatezza e spazio comparabili, ma con una gamma più ampia di motori, allestimenti e dimensioni della carrozzeria. In particolare, la nuova Land Rover Discovery potrebbe prendere addirittura ispirazione anche da monovolume e multispazio, secondo quanto riportato dalla testata inglese AutoCar, che cita la Volkswagen ID Buzz come possibile riferimento.

VW ID. Buzz GTX

NON SOLO ELETTRICO La prossima generazione della Discovery dovrebbe nascere sulla versatile piattaforma MLA, in grado di ospitare motori elettrici così come diverse configurazioni con motore termico. In pratica, se già nel 2026 dovremmo vedere una nuova Land Rover Discovery in versione SUV elettrico, è molto probabile che per il nuovo modello saranno disponibili anche versioni con motore termico elettrificato (plug-in hybrid, di sicuro, ma probabilmente non solo) in accordo con la recente strategia del Gruppo che ha aumentato gli investimenti in architetture veicolari versatili - da 15 miliardi a 18 miliardi di sterline - per adattarsi meglio alla domanda altalenante (per così dire) di veicoli a batterie.

Range Rover SV coupé, live dal Salone di Ginevra 2018

VERSIONE SPECIALE Il top gamma della nuova gamma Discovery sarebbe già in fase di sviluppo nel reparto bespoke SVO di JLR, il team responsabile delle edizioni speciali quali Defender Octa (foto in alto) e Range Rover SV (qui sopra). Sarà un auto davvero speciale, creata con grande libertà progettuale a dare qualcosa di inedito, si evince dalle parole di Jamal Hameedi, capo di SVO: “Possiamo fare quello che vogliamo''. E sarà un modello molto esclusivo e redditizio per il brand: “Limitiamo il volume per dare a queste auto un fascino speciale, ma devono anche essere cose incredibili - incredibilmente ben ingegnerizzate”, ha detto Patrick McGillycuddy, capo di JLR UK. Rimarremo stupefatti? Certamente gli addetti ai lavori stanno alimentando aspettative davvero elevate.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/08/2024