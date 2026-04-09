Denza Z9GT mette nel mirino Porsche e punta a conquistare l'Europa: caratteristiche e prezzi

Denza Z9GT fa il suo debutto ufficiale in Europa in occasione di un evento che si è svolto nella giornata di ieri 8 aprile al Palais Garnier di Parigi. La shooting-brake ad altissime prestazioni arriva ufficialmente nel Vecchio Continente dove sarà disponibile sia in versione 100% elettrica e sia Plug-in grazie alla presenza del powertrain Super Hybrid DM. Denza, ricordiamo, è il marchio Premium di BYD e le sue vetture senza mezzi termini intendono confrontarsi alla pari con modelli di marchi europei come Porsche.

Denza Z9GT

Esterni ed interni

Nuova Denza Z9GT è lunga 5.180 mm, larga 1.990 mm, alta 1.500 mm e propone un passo di 3.125 mm. Il suo design lo conosciamo bene dato che in Cina è disponibile già da tempo. Come accennato all'inizio, linee da shooting brake con un frontale pulito caratterizzato dalla presenza di fari dalle forme allungate e prese d'aria attive. Salendo a bordo, troviamo un ambiente Premium con uno stile minimalista dove i comandi fisici sono ridotti davvero al minimo indispensabile. C'è quindi davvero tanta tecnologia a partire dalla presenza di 3 ampi schermi. Infatti, oltre al classico schermo per il quadro strumenti digitale da 13,2 pollici e all'ampio display centrale del sistema infotainment da 17,3 pollici, c'è anche un ulteriore schermo per il passeggero anteriore da 13,2 pollici.

La dotazione di serie delle vetture include anche un impianto audio firmato Devialet con 20 altoparlanti e tecnologia Dolby Atmos. Non mancano nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone e un head-up display. Per chi vuole il massimo, si può equipaggiare la Z9GT con gli specchietti retrovisori digitali che proiettano le immagini all'interno di due mini display collocati sulle portiere.

Denza Z9GT

Motori, c'è il Flash Charging

Partiamo dalla Denza Z9GT. Il powertrain è composto da 3 motori elettrici in grado di offrire una potenza massima di sistema di ben 1.156 CV. Le prestazioni sono quindi quelle di una supercar con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi e una velocità massima di 270 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria da 122,49 kWh in grado di offrire un'autonomia di circa 600 km.

Passiamo alla Plug-in che può contare su di un powertrain composto da 3 motori elettrici abbinati ad un propulsore benzina di 2 litri di cilindrata. La potenza massima di sistema arriva così a 776 CV e permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e una velocità di punta pari a 260 km/h. Le unità elettriche sono alimentate da un accumulatore con una capacità di 63,82 kWh che permette una percorrenza in solo elettrico di 203 km.

Interessante, entrambe le versioni supportano la tecnologia Flash Charging che permette di poter sfruttare i vantaggi delle colonne da 1.500 kW di BYD di cui abbiamo già scritto in passato. In questo modo, è possibile davvero fare il peno di energia in tempi estremamente ridotti.

Denza Z9GT

Prezzo

Quanto costa Denza Z9GT in Italia? 114.450 euro la versione elettrica e 102.450 euro quella Plug-in.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026