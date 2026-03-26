Arriva Denza Z e mette nel mirino Porsche 911, parola di James Bond

Anteprima della supersportiva asiatica, che rimane fedele al design del concept, ha tre motori per 965 CV e punta su una strategia globale con l'attore Daniel Craig come protagonista

La nuova Denza Z segna un passaggio chiave per Denza, marchio premium di BYD (guarda la homepage di BYD), pronto a entrare nel segmento delle sportive di fascia alta.

Anteprima globale in Inghilterra

Il modello sarà svelato al Goodwood Festival of Speed, con una prima immagine ufficiale molto a effetto, che anticipa linee vicine alla concept car vista nel 2024 (guarda Denza Z concept). Un testimonial d’eccezione come l’attore Daniel Craig, alias James Bond agente segreto 007, che appare in una foto ufficiale di fianco alla vicepresidente esecutiva di BYD Stella Li, non fa che sottolineare i valori introdotti dalla supercar asiatica come sportività, eleganza e lusso, ma riletti in chiave elettrica.

Denza Z: la supercar elettrica ha un design molto simile al concept della foto, svelato nel 2024

Design fedele al concept

La sportiva elettrica mantiene fari affilati e paraurti aggressivo, mentre perde alcuni elementi estremi come lo splitter e l’alettone fisso. Restano dettagli distintivi come cerchi bicolore e proporzioni da vera supercar, con un’impostazione pensata per prestazioni elevate.

Denza Z: gli interni della sportiva a batterie saranno simili a quelli della concept car

Tecnologia e prestazioni

Anche se i dati ufficiali non sono confermati, la piattaforma dovrebbe derivare dalla Z9 GT. In questo caso si parlerebbe di una BEV con batteria Blade da 100 kWh e tre motori elettrici per circa 965 CV. L’obiettivo dichiarato è di mettersi in competizione con la Porsche 911, pur adottando una filosofia completamente elettrica.

Denza Z: per la sportiva tre motori elettrici e potenza di circa 965 CV

Sviluppo e dinamica

I prototipi sono già stati avvistati al Nürburgring, segnale di ambizioni prestazionali concrete. Tra le tecnologie attese figurano sospensioni magnetoreologiche e sterzo elettronico, oltre a funzioni avanzate come il “crab-walk”, la derapata a bassa velocità in fase di parcheggio.

Denza Z: il volto iconico dell'attore Daniel Craig, alias James Bond, testimonial del brand cinese

Strategia di comunicazione vincente

Per il lancio, BYD/Denza (guarda la hompeage di Denza Italia) punta anche sulla comunicazione: la vicepresidente Stella Li ha confermato la collaborazione con l’attore Daniel Craig, volto iconico del cinema d’azione. L’obiettivo è rafforzare la presenza nei mercati globali e posizionare Denza tra i protagonisti del segmento sportivo premium. Voi cosa ne pensate di questa nuova collaborazione? Era meglio se James Bond rimaneva con le inglesi? Scherziamo, ma... diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/03/2026