Stellantis, oltre Leapmotor: le partnership saranno sempre più importanti

Il 21 maggio scopriremo il nuovo piano industriale di Stellantis. Intanto, qualche piccola anticipazione arriva direttamente dal CEO Antonio Filosa in occasione della partecipazione al Future of the Car Summit del Financial Times. A quanto pare, le partnership saranno sempre più importanti in futuro, con il Gruppo automobilistico che guarda oltre Leapmotor. Filosa ha affermato che Stellantis ha compreso l'importanza delle partnership che ''saranno parte integrante della strategia futura''.

Collaborando con diversi partner per definire una tabella di marcia per il miglioramento tecnologico, l'ottimizzazione della catena di approvvigionamento e, magari, l'utilizzo della capacità produttiva, si possono affrontare temi molto validi che possono generare vantaggi reciproci.

Come cambieranno le alleanze?

Insomma, Stellantis ha fatto capire che le alleanze con altre case automobilistiche saranno centrali per il futuro. Non è la prima volta che Filosa evidenzia quanto possano essere importanti le partnership. In tempi recenti ha infatti più volte posto l'accento sulle potenzialità della collaborazione con Leapmotor che potrebbe essere presa da modello per altre partnership.

Non per nulla, negli ultimi giorni sono emerse indiscrezioni su possibili accordi con altre case automobilistiche cinesi per andare a utilizzare congiuntamente alcuni stabilimenti europei, quelli che oggi sono sottoutilizzati. Dal canto loro, le case automobilistiche cinesi sono sempre più propense a utilizzare gli impianti esistenti o a collaborare con produttori in Europa per sostenere rapidamente la crescita delle vendite nel Vecchio Continente, evitando al contempo i dazi dell'Unione Europea sui veicoli elettrici di produzione cinese.

In ogni caso, Stellantis guarda anche oltre i soli marchi cinesi. Filosa ha infatti raccontato che gli accordi potrebbero estendersi ad altri produttori, dato che l'elevata capacità produttiva di Stellantis, la sua vasta presenza globale e l'ampio portafoglio di marchi la rendono attraente per partnership a lungo termine. Condividere stabilimenti, tecnologie e catene di fornitura può portare diversi vantaggi a entrambi i partner. Si andrebbero così a ridurre i costi e ad accelerare lo sviluppo di nuovi modelli, in un momento in cui il settore automotive sta affrontando diverse sfide. Un approccio che mette ben in risalto come oggi il panorama automobilistico stia cambiando, come le case automobilistiche sempre più propense alla condivisione delle tecnologie.

Nessun marchio sarà tagliato

Filosa ha poi aggiunto un dettaglio importante e cioè che nessun marchio del Gruppo sarà tagliato. Presto capiremo meglio quale sarà la nuova strategia di Stellantis ma stando a passate indiscrezioni, sebbene non ci saranno tagli tra i marchi, pare che il Gruppo si concentrerà maggiormente sui marchi principali Jeep, Ram, Peugeot e Fiat. Appuntamento al 21 maggio per saperne di più.

Fonte: Reuters

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/05/2026