Stellantis, torna l'utile nel primo trimestre 2026: ricavi in crescita del 6%

Il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa, negli ultimi mesi, ha messo in atto diversi cambiamenti all'interno del Gruppo, alcuni davvero drastici, con l'obiettivo di rilanciare le attività dell'azienda. Lavoro che sta iniziando a dare i suoi frutti. Infatti, nel primo trimestre 2026, Stellantis è tornata alla redditività.

Con l’avvio della rendicontazione trimestrale, i primi tre mesi del 2026 riflettono i risultati delle azioni intraprese per riportare Stellantis su un percorso di crescita sostenibile e profittevole. I prodotti lanciati nel 2025 sono stati accolti con favore e siamo fiduciosi che i 10 nuovi veicoli previsti per il 2026 consentiranno di consolidare questo slancio. La nostra priorità è chiara: mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo e non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli in occasione del nostro Investor Day il 21 maggio ad Auburn Hills.

Così si è espresso Antonio Filosa parlando dei risultati del primo trimestre del Gruppo.

Stellantis Q1 2026

I numeri del trimestre

I ricavi netti sono saliti a 38,1 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al primo trimestre del 2025, sostenuti dall'incremento dei volumi in tutte le regioni, in particolare dal Nord America. L’utile netto è migliorato a 0,4 miliardi di euro, risultato possibile principalmente per merito della crescita dei volumi e del rafforzamento della performance operativa. Utile operativo rettificato (AOI) di 1 miliardo di euro, con un margine AOI del 2,5% e con la maggior parte delle regioni in positivo.

Flusso di cassa industriale negativo per 1,9 miliardi di euro, un risultato che riflette la stagionalità tipica del primo trimestre, in miglioramento del 37% rispetto al primo trimestre 2025, nonostante circa 0,7 miliardi di euro uscite di cassa relative ai costi rilevati nel secondo semestre del 2025. La liquidità industriale disponibile ha chiuso a 44,1 miliardi di euro, rappresentando il 28% dei ricavi netti rapportati a 12 mesi e rimanendo all’interno dell’intervallo di liquidità obiettivo dell’Azienda del 25-30%.

E guardando ai prossimi mesi, la guidance finanziaria rimane confermata per il 2026. L’Azienda prevede di migliorare i ricavi netti, il margine AOI e il flusso di cassa industriale nel corso dell'anno.

I risultati regione per regione

Entrando più nei dettagli, i risultati regionali hanno mostrato una dinamica positiva nei principali mercati. In Nord America, le vendite sono aumentate del 6% rispetto al primo trimestre del 2025, con una crescita del 4% negli Stati Uniti, del 15% in Canada e del 19% in Messico. Stellantis ha poi ottenuto risultati migliori rispetto a un mercato americano in calo del 6% nel primo trimestre 2026, risultando in questo modo il costruttore con il più alto tasso di crescita nella regione. La quota di mercato è salita al 7,9%.

Nell'Europa allargata, invece, le vendite sono aumentate del 5% e dell’8%, includendo Leapmotor, rispetto allo stesso periodo del 2025, trainate principalmente da Italia, Germania e Spagna. La quota di mercato dell’EU30 ha raggiunto il 17,5%, con un aumento di 20 punti base su base annua e del 18,1% con un aumento di 70 punti base, includendo Leapmotor. Ci spostiamo in Sud America dove le vendite sono aumentate dell’1% e del 2% includendo Leapmotor. Nonostante una diminuzione della quota di mercato, Stellantis ha mantenuto la sua leadership nella regione con un market share del 21,1%, confermando la sua posizione al primo posto in Brasile, con una quota di mercato del 28,9%, e in Argentina, con il 28,9%.

In Medio Oriente e Africa, le vendite sono rimaste stabili nonostante una tendenza al ribasso del settore, in calo del 4% su base annua. La quota di mercato di Stellantis è aumentata all’11,5%. Infine, nella regione Asia Pacifico le vendite sono diminuite del 4% e del 2% includendo Leapmotor, rispetto al primo trimestre 2025.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026